Pilotos são-carlenses buscam pódio na final do Paulista de BMX

Muita adrenalina e emoção estão previstas para este sábado, 12 e domingo, 13, na cidade de Indaiatuba, quando acontece a final do Campeonato Paulista de BMX. Pilotos são-carlenses estarão presentes em busca de pódios nas duas etapas.

Os melhores pilotos do Estado confirmaram presença para a competição que não terá público devido a pandemia da Covid-19 e um rígido protocolo de segurança foi criado pelos organizadores para preservar a integridade física dos participantes.

A equipe são-carlense estará presente com oito pilotos em várias categorias e a reportagem do São Carlos Agora apurou que todos treinaram com muito empenho para buscar bons resultados. Os treinos ocorrem desde setembro, após a flexibilização das atividades e o otimismo é grande.

Sábado, às 10h, a primeira etapa será televisionada pela Penks TV. No domingo, ocorre a segunda e última etapa.

O time são-carlense é formado por pelos seguintes pilotos:

Categoria até 6 anos - novatos

José Felipe Barcelli Opini

Felipe Saboya Dal-Col Pisani (não federado - primeira corrida)

Categoria 7/8 anos - novatos

Davi Yasuo Matubaro Kawakami

Categoria 9/10 anos - novatos

Gabriel Henrique Marchetti Duarte

Joao Vitor de Oliveira Fattori

Categoria 13/14 anos – novatos

Endriw dos Santos

Lucca Duarte laguzzi

Categoria 14/15 anos - expert

Nathan Duarte

VOCÊS SABIAM?

Quando nos referimos ao atleta de BMX, falamos de pilotos e não ciclista. São definidos assim pois, durante o percurso, precisam prestar atenção ao traçado e em cada curva. A pista é cheia de obstáculos parecida com a de motocross.

É a modalidade praticada com bikes aro 20 e a corrida constitui-se por baterias com oito competidores da mesma categoria, definidas em suas respectivas faixas etárias.

