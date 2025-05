Piloto são-carlense sofre acidente durante etapa do Campeonato San Marino de Kart

Flávio se envolveu em um acidente na quarta etapa do Campeonato San Marino - Crédito: Divulgação

A maré para o piloto são-carlense Flávio Neto não é das melhores. Após sofrer um acidente em São Carlos, que impediu que ele participasse da terceira etapa do Campeonato San Marino de Kart, ele se recuperou das lesões e mesmo com dores no pulso, foi para a quarta etapa, ocorrida no sábado, 24, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. Todavia, o piloto se envolveu em um acidente na segunda bateria e saiu com fortes dores pelo corpo, devido a violência da pancada. Ele passa bem.

Flávio fez um bom treino na sexta-feira, 23, e no sábado, nas atividades que antecedem a corrida, estava bem, mas não conseguiu fazer tempo para disputar as primeiras posições. O seu kart estava em ótimas condições, mas, ainda reclamava de dor em seu pulso.

Já na primeira corrida ele saiu na 18º posição num total de 25 pilotos e na largada levou um toque na traseira que acabou jogando para fora da pista e ficando quase meio volta atrás dos outros pilotos. Flávio não desistiu e conseguiu chegar no pelotão e volta a volta foi ultrapassando vários karts e no final da corrida terminou em 12º.

Na segunda bateria logo na largada três karts se enroscaram, proporcionando um acidente preocupante. Flávio, para não bater nos karts acidentados teve que frear e um piloto que estava atrás dele não prestou atenção e colidiu em seu kart. O impacto foi tão forte que o kart de trás acabou ficando em cima dele.

Depois que Flávio conseguiu sair do kart tentou voltar para a corrida, mas daí viu o estrago causado pelo acidente. Assim que a adrenalina baixou, o são-carlense percebeu as dores fortes nas costas e nas costelas. Em seguida a equipe médica chegou e fez os procedimentos necessários para que não houvesse nenhum problema.

Após isso foi levado para o hospital onde passou por exames e não foi constatado nenhum problema grave. Flávio permanece com algumas dores, mas se recupera bem, ansioso para ver as condições do kart e já está pesando na próxima corrida.

