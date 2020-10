Piloto de São Carlos luta pelo título da Fórmula Vee em Interlagos

O piloto Gerson Zarpelão Jr, de São Carlos, que luta pelo título no Campeonato Paulista de Fórmula Vee, em Interlagos - Crédito: Fernando Santos/Divulgação FVee

O piloto Gerson Zarpelão Júnior, de São Carlos, chega neste fim de semana à reta final do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, em Interlagos, para brigar pela liderança.

Após a realização de cinco etapas da competição, Zarpelão ocupa o terceiro lugar na classificação geral, com 114 pontos. O piloto são-carlense corre ainda atrás da sua primeira vitória em Interlagos, onde nesta temporada ele tem como melhores resultados quatro terceiros lugares em dez provas disputadas.

“Este é um dos campeonatos mais acirrados dos últimos anos”, afirma Gerson Zarpelão Jr. “Até agora, nenhum piloto entre os primeiros colocados conseguiu vencer mais do que duas provas. E a partir de agora, cada corrida é uma decisão”, disse.

A liderança do Campeonato Paulista de FVee é do paraense Augusto Santin. Ele soma 136 pontos. O vice-líder é o francês Laurent Guerinaud , piloto radicado no Brasil, com 116 pontos.

Neste sábado e domingo, serão realizadas ao todo quatro provas, válidas pela sexta e sétima etapas do Paulista. As corridas terão transmissão ao vivo pelo canal da categoria no YouTube (Fórmula Vee Brasil Oficial) e também no site www.fvee.com.br. Ainda está proibida a presença de público em Interlagos, devido à pandemia do coronavírus.

Homenagem à “Voz de Interlagos”

A Fórmula Vee irá prestar neste fim de semana homenagem a Ademir Capelo. Histórico locutor, conhecido como “A Voz de Interlagos”, ele morreu em setembro, aos 72 anos. O piloto que somar o maior número de pontos nas quatro provas receberá o Troféu Ademir Capelo.

“O Ademir era uma pessoa muito querida por todos, um verdadeiro símbolo de Interlagos e que tinha um carinho especial pela Fórmula Vee”, afirma Flávio Menezes, diretor da categoria. “Ele sempre incentivou e procurava valorizar e motivar todos os nossos pilotos. Essa será apenas uma pequena homenagem para um grande nome que ficará marcado na história do automobilismo nacional.”

Para saber mais sobre a FVee, como participar de provas em Interlagos e na Copa ECPA, em Piracicaba, acesse www.fvee.com.br

Programação da 6ª e 7ª etapas do Campeonato Paulista de FVee, em Interlagos:

Sexta-feira (23/10):

Treinos livres das 12h25 às 13h05 e das 15h15 às 15h45

Sábado (24/10), 6ª etapa:

Treino classificatório, das 7h45 às 8h

Primeira bateria, largada às 12h15 (12 voltas ou 30 minutos)

Segunda bateria, largada às 15h20 (12 voltas ou 30 minutos)

Domingo (25/10), 7ª etapa:

Treino classificatório, das 7h45 às 8h

Primeira bateria, largada às 9h30 (12 voltas ou 30 minutos)

Segunda bateria, largada às 12h45 (12 voltas ou 30 minutos)

Classificação do Campeonato Paulista de FVee (após 5 de 10 etapas):

Augusto Santin – 136 pontos Laurent Guerinaud – 116 Gerson Zarpelão Jr – 114 Saulo Soares – 99 João Pedro Maia – 80 Pedro Facchini – 79 Wallace Martins – 70 André Suneaga – 70 Lucas Veloso – 57 Weidner Emmerick – 44 Daniel Rienda – 40 Octavio Nucci Neto – 22 Elisio Netto – 20 Ara Mendonça – 20 Andre Gouvea – 18 Bruno Barbieri – 17 Francisco Costa – 12 Maurício Lippi – 12 Antonio Carlos Souza – 9 Ricardo Cury – 8 Jônatas Rezende – 0

