Piloto de São Carlos conquista a sua primeira vitória na Fórmula Vee

O piloto Gérson Zarpelão Júnior, de São Carlos, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula Vee. Ele venceu no último sábado, 29, em Piracicaba, na abertura da Copa ECPA F/Promo Racing.

Zarpelão venceu a segunda das duas baterias disputadas no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. Ele ainda cravou a pole-position. Numa disputa acirrada, ele cruzou a linha de chegada com apenas 1s840 à frente do francês Laurent Guerinaud.

Na primeira prova, o piloto de São Carlos ficou na terceira posição e fez a volta mais rápida. A vitória foi do paulista Saulo Soares, com Guerinaud em segundo.

Zarpelão e o piloto francês travaram ainda um grande duelo na disputa pelo Troféu Ricardo Divila, prêmio especial oferecido pela FVee ao renomado engenheiro de automobilismo, que foi o projetista dos carros da equipe Fittipaldi na Fórmula 1 (1975-1982). Divila morreu em abril deste ano.

Os dois terminaram empatados em pontos, pole-positions e melhores voltas. No desempate, o piloto francês, radicado no Brasil, levou o troféu Ricardo Divila por ter feito o melhor tempo nos treinos classificatórios.

“Foi uma disputa muito boa, por pouco não levei o troféu Ricardo Divila, mas fiquei muito satisfeito, afinal, foi a primeira vitória na Fórmula Vee”, afirmou o piloto de São Carlos, que compete na categoria desde o ano passado.

Gerson Zarpelão Júnior tem sido um dos destaques da FVee. Ele também compete no Campeonato Paulista, em Interlagos. Agora, ele já lidera a classificação da Copa ECPA na Elite 2, que considera os resultados obtidos na segunda bateria, com 21 pontos, contra 19 de Laurent Guerinaud.

NOVO FORMATO

A Copa ECPA começou com novidades. Este ano, a competição reúne apenas os pilotos da equipe F/Promo Racing. As provas em Piracicaba passaram de 12 para 16 voltas, incluindo a neutralização na oitava volta, com entrada do safety car para agrupar os pilotos na relargada. Em razão da pandemia e por medida de segurança, não foi permitida a presença de público. Ao todo, a competição terá cinco etapas até o final do ano.

A próxima etapa da Copa ECPA será dia 26 de setembro. Antes, a FVee volta a Interlagos para a disputa do Campeonato Paulista, de 11 a 13 de setembro.

SOBRE A FVEE

A Fórmula Vee é a categoria mais tradicional do automobilismo nacional na formação de pilotos, há 53 anos no país. Entre seus criadores está Wilson Fittipaldi Júnior, atual consultor técnico. Entre outros nomes que passaram pela FVee estão Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet (Super-V) e José Carlos Pace.

Dos oito títulos mundiais de Fórmula 1 do Brasil, cinco foram conquistados por pilotos que começaram na FVee: Piquet (3) e Emerson (2). A categoria também revelou grandes nomes no exterior, como os também campeões mundiais de F1 Niki Lauda e Keke Rosberg.

A FVee é também a categoria de automobilismo mais praticada no mundo, em razão de suas características principais: carros de baixo custo e utilização de peças originais. No Brasil, os monopostos são movidos a motor do Fox 1.6 a álcool e câmbios de quatro ou cinco marchas, com pneus radiais (os mesmos de carros de passeio). Em Interlagos, o recorde de velocidade é de 208 km/h. Em Piracicaba, os carros chegam a 140 km/h.

Para saber como participar de provas da FVee na Copa ECPA F/Promo Racing e no Campeonato Paulista, em Interlagos, acesse www.fvee.com.br

Para saber mais sobre o ECPA, acesse www.ecpa.com.br

Resultado da Elite 1 (1ª prova) da 1ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing de FVee, sábado, 29/8, em Piracicaba:

Saulo Soares, 12min25s453 Laurent Guerinaud, a 7s883 Gerson Zarpelão Júnior, a 9s245 Ara Mendonça, a 14s172 Daniel Rienda, a 17s714 Antonio Carlos Souza, a 19s410 André Suenaga, a 25s765 Carlos Piagentini, a 35s648 Weidner Emmerick, a 1 volta José Mauro Arrais, a 1 volta Claudio Macena, a 3 voltas Wallace Martins (desclassificado)

Resultado da Elite 2 (2ª prova) da 1ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing de FVee, sábado, 29/8, em Piracicaba:

Gerson Zarpelão Jr, 21min25s964 Laurent Guerinaud, a 1s840 Saulo Soares, a 2s791 Antonio Carlos V.Souza, a 12s202 Daniel Rienda, a 15s362 Carlos Piagentini, a 15s685 André Suenaga, a 27s927 Weidner Emmerick, a 27s928 Claudio Macena, a 40s588 Ara Mendonça, a 5 voltas Wallace Martins, a 6 voltas José Mauro Arrais, a 11 voltas

Classificação geral da Elite 1 da Copa ECPA F/Promo Racing de FVee:

Saulo Soares – 20 pontos Laurent Guerinaud – 19 Gerson Zarpelão Jr – 17 Ara Mendonça – 14 Daniel Rienda – 12 Antonio Carlos V. Souza – 10 André Suenaga – 9 Carlos Piagentini – 8 Weidner Emmerick – 7 José Mauro Arrais – 6 Claudio Macena – 0 Wallace Martins – 0

Classificação geral da Elite 2 da Copa ECPA F/Promo Racing de FVee:

Gerson Zarpelão Jr – 21 Laurent Guerinaud – 19 Saulo Soares – 16 Antonio Carlos V.Souza – 14 Daniel Rienda – 12 Carlos Piagentini – 10 André Suenaga – 9 Weidner Emmerick – 8 Claudio Macena – 7 Ara Mendonça – 0 José Mauro Arrais – 0

Wallace Martins – 0

