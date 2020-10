Piloto de São Carlos chega em segundo e vai decidir o título da Fórmula Vee em Interlagos

O piloto Gerson Zarpelão Júnior (#88), de São Carlos, na disputa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee - Crédito: Claudio Larangeira/FVee

O piloto Gerson Zarpelão Júnior, de São Carlos, conquistou um segundo lugar em Interlagos e se manteve na disputa pelo título do Campeonato Paulista de Fórmula Vee.

Ao todo, foram realizadas quatro provas no último fim de semana, válidas pela 6ª e 7ª etapas da competição. Além do segundo lugar, sua melhor colocação, Gerson Zarpelão chegou três vezes na quarta posição.

Com os resultados, o piloto de São Carlos manteve a terceira colocação na classificação geral. Ele soma agora 174 pontos. A liderança é do paraense Augusto Santin, com 194, seguido pelo francês Laurent Guerinaud, com 184.

“Foi um fim de semana muito intenso. Além de quatro provas, participei de quatro treinos. Não é fácil acompanhar os mais jovens”, disse Zarpelão. “Mesmo assim, ainda garanti um segundo lugar e sigo na briga, com chances de conquistar o campeonato.”

A decisão do Paulista será nos dias 28 e 29 de novembro, em Interlagos, com a disputa da 8ª e da 9ª etapas. Na nona etapa, a pontuação será dobrada. A 10ª etapa, que estava prevista para dezembro, foi cancelada pela FVee em razão da falta de datas no autódromo.

Apoio a jovem revelação

Mas não é apenas o seu próprio resultado que importa. Gerson Zarpelão está apoiando uma das revelações da categoria, o jovem piloto Wallace Martins, de 17 anos. E o garoto retribuiu à altura: ele ganhou três das quatro provas.

“O Wallace é um garoto sensacional, com enorme potencial. Eu pretendo ajudá-lo no que for possível, e vê-lo disputando e vencendo provas é uma enorme alegria”, disse o piloto de São Carlos, que chegou até a travar alguns duelos na pista com Wallace. “Até o momento que a idade falou mais alto!”

Wallace Martins mora na Brasilândia, bairro da Zona Norte de São Paulo. Com poucos recursos, ele conta com a ajuda de Gerson Zarpelão e da própria Fórmula Vee para participar das provas. Sua mãe é motorista de perua escolar e sofre com a suspensão das aulas neste período de pandemia. O pai é eletricista do Metrô. Na categoria, ele foi convidado a aprender sobre preparação de carros de mecânica de competição.

“É difícil competir no automobilismo, um esporte tradicionalmente caro. E mesmo na FVee, que é a categoria mais barata do país, é necessário fazer um bom investimento”, disse Zarpelão.

Um dos grandes nomes do automobilismo nacional, Wilson Fittipaldi Júnior também destaca a jovem promessa. “O Wallace é um garoto muito talentoso e esforçado, uma das grandes revelações da FVee e com um enorme potencial”, afirma Wilsinho, consultor técnico e instrutor de jovens pilotos da categoria. “Mesmo com muitas dificuldades, ele tem lutado demais para se manter nas competições e os resultados são espetaculares.”

Para saber mais sobre a Fórmula Vee, como competir e participar de treinos e aulas de pilotagem, acesse www.fvee.com.br

Resultado da 1ª bateria da 6ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, sábado (24/10), em Interlagos:

Wallace Martins, 28min43s075 Gerson Zarpelão Jr, a 0s881 Saulo Soares, a 11s765 Laurent Guerinaud, a 18s948 Bruno Barbieri, a 26s721 Daniel Rienda, a 42s311 Renato Furtado, a 1min01s523 Augusto Santin, a 8 voltas Ara Mendonça, a 8 voltas Andre Suenaga, a 9 voltas

Resultado da 2ª bateria da 6ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, sábado (24/10), em Interlagos:

Wallace Martins, 24min50s987 Augusto Santin, a 4s267 Laurent Guerinaud, a 4s340 Gerson Zarpelão Jr, a 4s440 Lucas Veloso, a 20s192 Saulo Soares, a 31s201 Daniel Rienda, a 49s698 Bruno Barbieri, a 1 volta Renato Furtado, a 5 voltas Ara Mendonça, a 6 voltas Andre Suenaga, a 11 voltas

Resultado da 1ª bateria da 7ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, domingo (25/10), em Interlagos:

Laurent Guerinaud, 24min45s356 Wallace Martins, a 4s724 Augusto Santin, a 11s422 Gerson Zarpelão Jr, a 27s704 Lucas Veloso, a 48s528 Daniel Rienda, a 50s808 Saulo Soares, a 50s918 Andre Suenaga, a 51s975 Bruno Barbieri, a 1min10s290 Renato Furtado, a 1 volta Ara Mendonça, a 7 voltas

Resultado da 2ª bateria da 7ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, domingo (25/10), em Interlagos:

Wallace Martins, 25min17s388 Laurent Guerinaud, a 3s513 Augusto Santin, a 7s371 Gerson Zarpelão Jr, a 31s255 Lucas Veloso, a 1min03s408 Saulo Soares, a 1min19s747 Daniel Rienda, a 1min20s224 Andre Suenaga, a 1min30s088 Bruno Barbieri, a 1 volta Renato Furtado, a 3 voltas Ara Mendonça, a 11 voltas

Classificação do Campeonato Paulista de FVee (após 7 de 9 etapas):

Augusto Santin – 194 pontos Laurent Guerinaud – 184 Gerson Zarpelão Jr – 174 Wallace Martins – 148 Saulo Soares – 144 André Suneaga – 103 Lucas Veloso – 93 João Pedro Maia – 80 Pedro Facchini – 79 Daniel Rienda – 78 Bruno Barbieri – 51 Weidner Emmerick – 44 Octavio Nucci Neto – 22 Renato Furtado – 21 Elisio Netto – 20 Ara Mendonça – 20 Andre Gouvea – 18 Francisco Costa – 12 Maurício Lippi – 12 Antonio Carlos Souza – 9 Ricardo Cury – 8 Jônatas Rezende – 0

