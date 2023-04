Pequenos Lobos têm clássico regional no Luisão

Sub15 do Grêmio joga para se manter entre os primeiros - Crédito: Divulgação

Um clássico regional marca a terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sub15 e sub17. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, acontece rodada dupla a partir das 9h, com o Grêmio São-carlense recebendo a visita da Ferroviária de Araraquara. Uma das novidades será a presença do mascote Lobão Sorriso que saiu das redes virtuais para enriquecer ainda mais os espetáculos.

O primeiro jogo será entre as equipes sub15. A Ferroviária lidera o grupo 4 e os Pequenos Lobos estão com 4, em segundo lugar. Uma disputa pela ponta da tabela. Ambos estão invictos.

O técnico Evandro de Lima que comanda o sub15 não esconde a empolgação. Durante a semana foram realizados treinos e garantiu que o otimismo é grande no grupo.

"A expectativa é muito boa. A Ferroviária é a melhor equipe do grupo, vem de duas vitórias, porém trabalhamos muito essa semana para conquistar nossos objetivos”, disse. “Nossa equipe ainda está em formação e muitos atletas estão disputando seu primeiro campeonato paulista. Conseguimos boa performance nas duas primeiras partidas e esperamos fazer uma grande jogo”, disse.

Evandro fez questão de dizer que o torneio está ainda no início e muita água ainda irá passar por debaixo da ponte. “É um campeonato longo e são 10 jogos nesta primeira fase. Vamos ter a chance de performar e achar nossa melhor formação para seguir em frente no paulista", emendou.

Em seguida estarão em ação as equipes sub17 do Grêmio e Ferroviária. Os visitantes e os anfitriões estão na segunda colocação. Ambos com três pontos.

Leia Também