Pequenos Lobos buscam novas vitórias no Paulista sub15 e sub17

Em Iacanga, contra o Novorizontino, Pequenos Lobos buscam bons resultados - Crédito: Divulgação

Após a dupla vitória na estreia do Campeonato Paulista sub15 e sub17 no derby frente o São Carlos (no estádio Luisão), o Grêmio São-carlense estará em ação na manhã deste sábado, 15 e irá até Iacanga para, no estádio municipal José Antonio Rossi enfrentar o Novorizontino pela segunda rodada da fase de classificação.

O sub15 é treinado por Evandro de Lima, enquanto que o sub17 é comandado pelo coordenador das categorias de base dos Pequenos Lobos, Rafael Sundermann.

Na temporada 2023, 79 equipes participam da competição e na primeira fase foram divididas em 14 grupos e garantem vaga na segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados (índice técnico).

Após os primeiros resultados positivos no torneio, a expectativa nas equipes do Grêmio é grande, bem como o otimismo. Ao São Carlos Agora, Rafael disse que a meta inicial das duas equipes é passar de fase. Salientou, porém que os grupos são complicados.

"Nossos grupos são muito difíceis, com equipes fortes como Ferroviária e Novorizontino e times tradicionais como Taquaritinga e Sertãozinho, Tem o derby também. Mas o principal objetivo é passar para a segunda fase e continuar revelando atletas para o clube", sintetizou.

