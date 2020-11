Pequena são-carlense de apenas 3 anos é promessa no skate

Durante treinos na pista de skate do Santa Felícia, 'ferinha' mostra talento na prancha: treinos semanais para apurar técnica - Crédito: Marcos Escrivani

Uma bebê ainda. Mas que demonstra uma aptidão incrível para o skate. Com apenas um ano, ao invés de dar os primeiros passos, conseguir ter sua coordenação motora em cima de uma prancha. Guardem este nome: Vallentina. Com apenas três anos, já obteve duas conquistas em um ano de competição e disputou medalhas com skatistas de até 20 anos.

São-carlense, ela é filha do gerente de produção Gilberto Aparecido Camilo que, nas horas vagas pratica a modalidade (há 25 anos) e da atendente Milene Fernanda Spósito, 36 anos. Kelvin, Melory e Lívia.

DESDE OS SEIS MESES

Vallentina se aproximou do skate graças ao pai, que praticava a modalidade nas ruas. Dos quatro filhos, como caçula, a pequena ainda engatinhando, com seis meses, pegava a prancha para ir brincar. “Ela mostrava afinidade e foi a única a demonstrar isso”, disse Gilberto.

Com um ano, quando tentava aprender a andar, Vallentina conseguiu ter o equilíbrio necessário em cima de um skate. Motivo para que o orgulhoso papai passasse a incentivá-la a brincar. “Eu colocava ela na prancha tanto em São Carlos, como em Ibaté. Mas durante uma tentativa para ver se ela conseguia de fato andar de skate, aconteceu durante uma brincadeira na garagem de sua casa. “Eu fiquei em uma ponta e minha esposa na outra. Colocamos ela em cima e ela foi tranquila. Manteve o equilíbrio. Foi tudo muito natural”, comentou.

PRIMEIRA COMPETIÇÃO

Gilberto conta que, quando Vallentina tinha 1 ano e 4 meses fez um vídeo que chegou até os organizadores do Lets Skate Girls e recebeu convite para que ela pequena realizasse uma apresentação. Porém, os especialistas virão potencial na bebê e a colocaram para disputar o campeonato ocorrido em São Paulo, no Skate Park Interlagos. Competiu com 15 meninas com idade de 5 anos e ficou na quarta colocação.

Com dois anos, em São Carlos, disputou o 2º Campeonato Skatista para Skatista em 2019. As adversárias, categoria iniciante (de 12 a 20 anos), eram bem mais experientes e mesmo assim ela ficou na 5ª colocação.

Quando tudo se encaminhava para uma sequência de torneios no início de 2020, veio a pandemia e Vallentina não pode competir mais, uma vez que as atividades foram proibidas pelas autoridades sanitárias.

“Desde então fiz uma minirrampa para que ela continuasse a treinar e deu certo. Busco agora parcerias para que a reforme, pois ficou bem desgastada”, comentou.

A preocupação de Gilberto em manter o pequeno talento em atividade constante é que em janeiro começa o Circuito Futuro da Nação de Skate, composto de três etapas. Neste torneio, Vallentina terá adversárias da mesma idade e uma oportunidade de mostrar suas qualidades técnicas.

DEDICAÇÃO

Os treinos, como não poderiam deixar de ser, são lúdicos. Muitas brincadeiras para fazer com que Vallentina possa se distrair paralelamente.

Assim são as atividades da pequena skatista. Semanalmente pai e filha, acompanhada de parentes, vão até a pista de skate localizada no Jardim Santa Felícia e buscam o aperfeiçoamento. “Mas sem forçar nada, tudo na brincadeira. Tem o momento treino, o momento de correr, de brincar na areia, no parquinho”, disse Gilberto. “Faço isso pois acredito no esporte e a incentivo para que possa ter qualidade”, emendou. “Quero deixar este legado para a Vallentina. Que ela se apaixone pelo skate e que vá em busca dos seus sonhos. Posso dizer que hoje há olheiros que acompanham a evolução de minha filha para que no futuro possa ser uma representante olímpica”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também