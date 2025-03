Penapolense empata com o SÃ£o Caetano e segue ameaÃ§ado de rebaixamento

Em Jundiaí, Grêmio arrancou um empate diante do Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em duelo disputado na manhã deste domingo, 16, o Penapolense fez seu último duelo no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e mais uma vez não somou três pontos. Diante do São Caetano, empatou em 1 a 1 no duelo da 14ª rodada do Paulista A4, abrindo o placar com Ibra, mas vendo Rafael Lendecker garantir o empate.

O CAP chegou a cinco empates e duas derrotas, sem vencer nenhuma vez em casa. Com o tento, chegou a 13 pontos, na 14ª colocação, e vai disputar a manutenção na rodada decisiva, contra o São-Carlense, que também tem 13, e Osasco Audax, que abre o Z2, com 11 pontos. Já classificado, o São Caetano é o segundo colocado, com 25 pontos.

Logo nos primeiros instantes, Di Bonito pisou na área para receber bola invertida e bateu, mas parou nas mãos do goleiro. De cabeça, Eduardo respondeu, mas finalizou fora. Aos 18, o São Caetano retomou a posse em contra-ataque e foi letal. Walber Corrêa comandou a disparada e cruzou para Goldeson abrir o placar, mas a arbitragem notou impedimento do camisa 11.

Aos 20 minutos, o cruzamento da esquerda achou Ibra sozinho na marca penal, mas o centroavante errou o alvo. Em nova chegada do Penapolense, Bizescki recebeu na entrada da área e soltou o pé direito, com Vinícius Ferrari espalmando. No rebote, Ibra dominou no peito, bateu cruzado e abriu o placar, aos 37 minutos.

O camisa 9 ainda teve a oportunidade de ampliar o placar três minutos depois, quando se infiltrou entre marcadores e deu toque sutil, mas a bola foi fora. No segundo tempo, o duelo seguiu em aberto, e os goleiros se sobressaindo.

Aos 25, o São Caetano fez jogada ensaiada na cobrança de falta e empatou o confronto. Leandro rolou a bola e Rafael Lendecker bateu rasteiro, indefensável para Chrys, decretando o 1 a 1.

A dupla se despede da primeira fase da Série A4 no sábado, 22, com jogos simultâneos às 15h. O São Caetano recebe a Inter de Bebedouro no Anacleto Campanella, enquanto o Penapolense visita a Matonense no Estádio Hudson Buck Ferreira.

Resultados

Colorado Caieiras 0 x 2 União Barbarense

Joseense 3 x 0 Osasco Audax

Paulista 0 x 0 São-carlense

Nacional 0 x 3 Vocem

Jabaquara 3 x 1 Matonense

Araçatuba 3 x 1 Taquaritinga

(com FPF)

Leia Também