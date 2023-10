Penalização e acidente prejudicam Flávio Neto na F-Racers

Flávio durante a competição: imprevistos tem atrapalhado o são-carlense - Crédito: Divulgação

A situação do são-carlense Flávio Neto se complicou na temporada 2023, da F-Racers, campeonato de kart que acontece no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia. No final de semana, ele esteve participando da oitava etapa e adversidades fez com que ele não conseguisse pontuar na categoria Sprinter (Novatos) e com isso se afastou das primeiras colocações restando a nona etapa (que será dia 25 de novembro) e a final, no dia 16 de dezembro.

Para o final de semana, a expectativa era a melhor possível, pois Flávio estava com um novo chassi e buscava as primeiras colocações. Na sexta-feira, 27, conseguiu ótimos tempos e o deixou ansioso para a corrida, que ocorreu no dia seguinte.

No sábado, 28, no warm-up, onde os pilotos saem para testarem e fazerem as últimas regulagens em seus karts, Flávio conseguiu se manter entre os primeiros.

Mas na primeira corrida, ele estava na quinta colocação e na vistoria, foi penalizado em cinco segundos por causa de bico desarmado fazendo cair para a 15ª posição.

Flávio entrou para correr a segunda bateria focado em escalar o pelotão e buscar uma melhora no resultado, mas na largada houve uma grande batida que acabou retirando o piloto da competição e não conseguiu pódio. Terminou em 8°.

“Agradecemos toda a ajuda dos apoiadores e principalmente da equipe que me orienta e que se desdobra para conseguir manter o kart competitivo mesmo nesses momentos difíceis”, disse o piloto.

