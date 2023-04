Pelos Jogos da Juventude, AVS/Smec atropela Santa Rita

Time sub19 da AVS/Smec estreou com vitória nos Jogos da Juventude: 2 a 0 em Santa Rita. Lá... - Crédito: Divulgação

A demora foi grande, mas o retorno, em um “céu de brigadeiro”. Assim foi a reestreia da escolinha de vôlei AVS/Smec em partidas oficiais nas categorias de base. Na noite desta terça-feira, 18, no ginásio municipal poliesportivo Alfredo Luciano, a equipe sub19 são-carlense não tomou conhecimento de Santa Rita do Passa Quatro e aplicou 2 sets a 0, parciais de 25/14 e 25/23.

A partida marcou o primeiro jogo pelo grupo 3 da fase sub-regional dos Jogos da Juventude, promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo.

“As atletas estavam ansiosas e nervosas. Muitas jogaram pela primeira vez um jogo oficial. Mas durante a partida tudo se acalmou e foram comandadas pela capitã Sophia”, disse a técnica Sandra Mara Leão que utilizou todas as atletas durante as duas parciais. “O resultado foi importante e fundamental e cada uma deu sua parcela de contribuição para o resultado positivo”, disse.

NA QUADRA

A AVS/Smec está no grupo da fase sub-regional. Além de Santa Rita, tem Porto Ferreira e após turno único se classificam os dois primeiros para a fase regional. A meta da equipe são-carlense e tentar chegar à final estadual que reúne as 16 melhores equipes do Estado.

A equipe são-carlense estará em ação nesta quinta-feira, 20, a partir das 20h, contra Porto Ferreira, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Um novo resultado positivo garante presença do time na próxima fase do torneio.

“A vitória contra Santa Rita deu uma certa tranquilidade. Mas Porto Ferreira é um adversário complicado e tempos que estar focados e concentrados. Acredito em uma boa apresentação”, disse Sandra.

AVS/Smec: Giovana, Bia, Sarah, Vic, Ana Júlia, rebeca, Bruna, Isa, Beatriz, Sophia, Manu e Júlia. Técnica: Sandra Mara.

Santa Rita: Isa, Raíssa, Letícia, Marcia, Raiane, Maria, Maria Santos, Camila, Ana, Mariana e Manu. Técnica: Mariane.

Árbitros: Wenilton Amarato e Samuel dos Santos. Apontadora: Daiane Savi.

