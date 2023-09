Pelo segundo ano seguido, Grêmio cai na semifinal da Bezinha

Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Pelo segundo ano consecutivo, o Grêmio São-carlense “morreu na praia” no Campeonato Paulista da Série B. Na tarde deste sábado, 16, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, viu o União São João fazer a festa com o acesso a Série A3 em 2024.

O time de Araras após vencer em casa no jogo de ida das semifinal por 3 a 1, perdeu por 2 a 1 no jogo de volta e com isso, além do acesso a Série A3, ganhou o direito de disputar o título da Bezinha. Léo Souza fez 1 a 0 no primeiro tempo aos 23 minutos. Guilherme empatou aos 24 minutos e Rian, de falta, aos 34 minutos, fez o gol da virada são-carlense. Apesar da vitória, o Grêmio precisava de mais um gol para levar a decisão da vaga para as penalidades máximas.

Para quem necessitava vencer no mínimo, por dois gols de diferença, o Grêmio mostrou um futebol pouco competitivo no primeiro tempo. Mal postado em campo e desorganizado, o time de Marcus Vinícius pouco criava.

Ao contrário do União São João. A exemplo do jogo de ida, quando venceu em casa por 3 a 1, os atletas mostravam ‘fome’ de bola. Com marcação alta e um bom toque de bola, envolveu o time são-carlense.

O prêmio pelo empenho aconteceu aos 23 minutos. Léo Souza, em jogada individual, se livrou de três defensores e tocou na saída de Murillo para fazer 1 a 0.

Em desvantagem, os jogadores gremistas mostraram nervosismo e o que estava ruim piorou. Nos 45 minutos iniciais, por exemplo, o goleiro Orlando mal tocou na bola. Com a vitória parcial de 1 a 0, o União foi tranquilo para o intervalo.

Na etapa final, Marcus Vinícius fez três alterações na tentava de uma milagrosa virada e a marcação de pelo menos três gols. O Grêmio melhorou um pouco, mas não o suficiente. Criou algumas boas chances de gol, porém viu a oportunidade do acesso ruir novamente, pelo segundo ano seguido, na semifinal da Série B do Paulista.

Aos 24 minutos, Guilherme, em um belo gol, empatou a partida e chegou a dar esperanças ao time a boa torcida que compareceu ao estádio para empurrar a equipe.

A partir daí o Lobo foi para cima e passou a pressionar o time ararense e num frango de Orlando, a virada da esperança: Rian cobrou falta aos 34 minutos e o goleiro visitante aceitou. Grêmio 2 a 1.

Porém, mais na transpiração, do que na inspiração, o Grêmio não conseguiu o terceiro gol que levaria a disputa para as penalidades máximas e encerrou a participação na Bezinha.

