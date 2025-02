Pedala São Carlos Racing tem temporada recheada de campeonatos

Equipe são-carlense ‘afia’ o pedal paras 2025 que promete ser exigente e desafiador - Crédito: Divulgação

A equipe pedala São Carlos Racing, terá um calendário bem cheio na temporada 2025, tanto no mountain bike, como na modalidade BMX.

O time, coordenado por Bruno Mineiro tem 12 pilotos e desde os primeiros dias de janeiro, as atividades são intensas no intuito de preparar o grupo para o ano que promete muitos desafios. “A equipe está muito confiante com seus atletas e espera trazer bons resultados para São Carlos mais este ano”, disse Bruno. “Contamos com a torcida de todos”, emendou.

Haja pedal

De fevereiro a dezembro, os representantes da equipe são-carlense terão quilômetros a pedalar. Em competições regionais, estadual e nacional.

São doze representantes que prometem dar o máximo quando estiverem em ação.

No mountain bike, o Pedala terá os atletas: Jocimar Waldemar, Jorge Luiz de Oliveira, Igor Carlos Ruano, Diego Leandro dos Santos, Pedro Augusto Almeida Carvalho, Bruno Carvalho de Oliveira Carvalho e Marilene Maria Pereira

Já no BMX a equipe contará com os pilotos: Lidiane de Souza Almeida Carvalho, Pedro Augusto Almeida Carvalho, Helena Gabriela Almeida Carvalho, Bruno de Oliveira Carvalho e Gustavo Pires Toretti.

O calendário

Circuito Paulista de MTB

16/02/2025 - Santa Rita do Passa Quatro

16/03/2025 - Leme

27/04/2025 - Pirassununga

08/06/2025 - Itaqueri da Serra

03/08/2025 - Charqueada

Forlife Rider

24/03/2025 - Santa Cruz da Conceição

16/06/2025 - Analândia

04/08/2025 - Leme

29/09/2025 - Pirassununga

Brasil Ride Botucatu

18 a 21/06/2025 - Botucatu

Taça Regional de XCO

30/03/2025 - Americana

17/08/2025 - Araçoiaba da Serra

14/09/2025 - Monte Sião

26/10/2025 - Americana

Campeonato Paulista de BMX

16/03/2025 - Paulínia

13/04/2025 - Americana

04/05/2025 - Jacareí

08/06/2025 - Poços de Caldas

24/08/2025 - Sorocaba

14/09/2025 - Jarinu

12/10/2025 - Indaiatuba

16/11/2025 - Cosmópolis

Copa BMX House

16/02/2025 - Cosmópolis

Copa Paulínia

A definir datas - Paulínia

Campeonato Brasileiro de BMX

A definir data - a definir local

Leia Também