Pedala São Carlos Racing tem agenda cheia no final de semana

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Time são-carlense busca bons resultados no final de semana - Crédito: Divulgação

Muita adrenalina e emoção estão reservadas para este domingo, 13, quando a Pedala São Carlos Racing estará competindo em dois eventos distintos no interior paulista.

O time são-carlense, orientado pelo coordenador Bruno Mineiro buscará vitórias na segunda etapa do Campeonato Paulista de BMX, em Americana e ainda, pilotos marcarão presença na abertura da MTBCup25 Forlif Rider, que será em Santa Cruz da Conceição.

Durante as últimas semanas, os pilotos treinaram forte, já que a meta da Pedala São Carlos Racing é estar presente no pódio em ambos eventos esportivos. “Nossa equipe está muito confiante e sabe que tem condições de trazer bons resultados para nossa cidade no próximo final de semana”, relatou Bruno.

Na 2° etapa do Campeonato Paulista de BMX a equipe contará com os pilotos:

Helena Gabriela Almeida Carvalho - categoria Girls 5/8 anos

Gustavo Pires Toretti - categoria Boys 11 anos

Pedro Augusto Almeida Carvalho - categoria Boys 14 anos e Cruiser até 16 anos

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - categoria woman 30/39 anos

Na abertura da MTBCUP25 Forlif Rider os seguintes ciclistas estarão representando a equipe:

Jocimar Waldemar - categoria Elite

Igor Carlos Ruano - categoria sport sub 35

Marilene Maria Pereira - categoria sport feminina 45 +

Diego Leandro dos Santos - categoria sport sub 40

Leia Também