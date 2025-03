Pedala São Carlos Racing inicia participação em campeonatos estaduais

Time são-carlense começa a temporada 2025 com muita adrenalina - Crédito: Divulgação

A equipe Pedala São Carlos Racing inicia neste domingo, 16, a participação em dois torneios estaduais de ciclismo com um time competitivo e que promete resultados expressivos ao longo da temporada.

Representantes da equipe são-carlense, capitaneada por Bruno Mineiro, vão estar presentes no Campeonato Paulista de BMX e em duas provas do Circuito Paulista de Mountain Bike.

A primeira etapa do Paulista de BMX, será em Paulínia. A pista é muito bem estruturada e desafiadora, onde os pilotos enfrentarão disputas lindíssimas. É considerada uma das melhores do Estado.

A expectativa da equipe são-carlense é muito grande e espera trazer resultados significantes para casa. Estarão presentes os pilotos Gustavo Pires Toretti na categoria Boys 11 anos, Pedro Augusto Almeida Carvalho Boys 14 anos e Cruiser até 16 anos, Helena Gabriela Almeida Carvalho categoria Girls 5/8 anos, Lidiane de Souza Almeida Carvalho categoria Woman 30/39 anos, João Paulo Barroso categoria Cruiser 45/49 e Théo Barroso na categoria Pré Bike.

Mountain bike

A equipe são-carlense vai estar presente, simultaneamente, em duas provas. Na segunda etapa do Circuito Paulista de MTB em Leme com os atletas Igor Carlos Ruano ba categoria sport sub35 e Jorge Luís de Oliveira na categoria sport sub 45.

Na segunda etapa do circuito MTB Brasil, em São Carlos, a equipe conta com a participação dos atletas Jocimar Waldemar na categoria sport sub 45, Diego Leandro dos Santos ba categoria sport sub 40 e Marilene Maria Pereira na sport feminino 40+.

