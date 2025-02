Pedala São Carlos Racing faz boas estreias em 2025

BMX da Pedala São Carlos fez bonito em Cosmópolis - Crédito: Divulgação

Com muito calor, adrenalina e emoção, teve início oficialmente na temporada 2025 o calendário do ciclismo paulista com a realização de dois eventos esportivos que contou com a presença do Pedala São Carlos Racing que representou bem a cidade e os pilotos brilharam ao conquistarem bons resultados.

Uma das competições foi no mountain bike com a realização da primeira etapa do Circuito Paulista de MTB em Santa Rita do Passa Quatro.

O principal destaque foi Jocimar Waldemar, quarto colocado na categoria Sport sub45.

Também competiam:

Marilene Maria Pereira - 7° colocada categoria Sport feminina 45+

Igor Carlos Ruano - 10° colocado categoria Sport sub35

Diego Leandro dos Santos - 21° categoria sub40

Jorge Luiz de Oliveira - 19° colocado categoria Sport sub45

Campeã na BMX

A cidade de Cosmópolis foi palco da 1° Copa BMX House e a Pedala São Carlos Racing brilhou no lugar mais alto do pódio com Lidiane de Souza Almeida Carvalho, que conquistou o título na categoria Woman 30/39.

Mas os pódios continuaram com Helena Gabriela Almeida Carvalho, 3ª colocada na categoria Girls 5/8 anos. Gustavo Pires Toretti foi o 7° colocado na categoria boys 11 anos e Pedro Augusto Almeida Carvalho, o 9° colocado na categoria Boys 14 anos.

“A equipe pedala São Carlos Racing parabeniza todos os seus atletas pelo ótimo desempenho nas competições e por representar com tanto esforço nossa cidade”, disse o responsável pelo time, Bruno Mineiro.

Leia Também