Pedala SÃ£o Carlos Racing conquista bons resultados no final de semana

A equipe Pedala São Carlos Racing teve um final de semana agitado, pois o time se “dividiu” em três para atender o calendário e no domingo, 16, participou de três eventos esportivos e em todos, conquistou bons resultados. Dois eventos foram no mountain bike e um no BMX.

No MTB a equipe são-carlense esteve na segunda etapa do Circuito Paulista em Leme e conquistaram as seguintes colocações:

Igor Carlos Ruano - 8° colocado na categoria Sport sub35

Diego Leandro dos Santos - 10° colocado na categoria sub40

Jorge Luiz de Oliveira - 16° colocado na categoria Sport sub45

Ainda no MTB a equipe esteve na segunda etapa do Circuito MTB Brasil realizada em São Carlos, evento que ocorreu no Santuário da Babilônia.

Os resultados da equipe foram:

Jocimar Waldemar - vice-campeão na categoria Elite

Marilene Pereira - campeã na categoria Sport feminino 40/49 anos

Já no BMX a equipe esteve em Paulínia na abertura do Campeonato Paulista que contou com mais de 500 pilotos inscritos. A etapa bateu recorde de pilotos e de público, em um dia de muita adrenalina e disputas acirradas. A equipe obteve os seguintes resultados:

Lidiane de Souza Almeida Carvalho – vice-campeã na categoria Woman 30/39 anos

Helena Gabriela Almeida Carvalho - 6° colocada categoria Girls 5/8 anos

Gustavo Pires Toretti - 5° colocado categoria Boys 11 anos

Pedro Augusto Almeida Carvalho - vice-campeão categoria Cruiser até 16 anos e 18° colocado categoria Boys 14 anos

Theo Barroso - 3° colocado na categoria pré bike

João Paulo Barroso - 11° colocado na categoria Cruiser 45/49 anos

