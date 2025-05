Pedala São Carlos Racing conquista bons resultados em etapa do Paulista de BMX

Paulista de BMX mostrou muita competitividade e São Carlos fez bonito - Crédito: Divulgação

Muita disputa, adrenalina e pegas emocionantes. Assim foi a terceira etapa do Campeonato Paulista de BMX que aconteceu em Indaiatuba, com quase 480 pilotos inscritos. A pista fica à beira lago do Parque Ecológico e competição aconteceu domingo, 18, com a Pedala São Carlos Racing representando a cidade.

Segundo Bruno Mineiro, o clima ajudou e todos os participantes desfrutaram de um dia de muita adrenalina e com disputas acirradíssimas dentro da pista. Os atletas Pedala São Carlos obtiveram os seguintes resultados:

Gustavo Pires Toretti - 6º colocado categoria Boys 11 anos

Lidiane de Souza Almeida Carvalho – 4º colocada categoria Woman 30/39 anos.

Helena Gabriela Almeida Carvalho – 5º colocada categoria Girls 5/8 anos.

Pedro Augusto Almeida Carvalho – 5º colocado categoria Cruiser até 16 anos e 14º colocado categoria Boys 14 anos.

“A Equipe Pedala São Carlos Racing parabeniza todos os seus atletas pelo ótimo desempenho nas competições e por representar com tanto esforço e dedicação nossa cidade”, disse Bruno.

