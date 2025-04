Pedala São Carlos Racing brilha em competições no final de semana

Ases do guidão: pilotos são-carlenses do Pedala Racing mostraram muita qualidade - Crédito: Divulgação

A equipe Pedala São Carlos Racing esteve representando a cidade em dois eventos simultâneos na manhã de domingo, 13, mostrando a força do ciclismo são-carlense.

Nas duas competições, os ciclistas mostraram muita determinação e conquistaram expressivos resultados.

Na modalidade mountain bike, a equipe esteve na 1º etapa do For Life Rider, que aconteceu em Santa Cruz da Conceição.

Onde os atletas tiveram as seguintes colocações:

Jocimar Waldemar - 3º no geral e vice-campeão na categoria Sport sub 45.

Marilene Pereira – campeã na categoria sport feminino 40/49 anos.

Diego Leandro dos Santos – 13º colocado categoria Sport sub 40.

BMX

Já em Americana, aconteceu a 2º etapa do Campeonato Paulista de BMX, com quase 500 pilotos inscritos e a pista recém reformada e muito bem estruturada. Foi um dia de muita adrenalina e com disputas acirradíssimas, e no final teve um delicioso banho de caminhão pipa para mais diversão do público e da criançada.

Os pilotos da Pedala obtiveram os seguintes resultados:

Gustavo Pires Toretti - 4º colocado categoria Boys 11 anos

Lidiane de Souza Almeida Carvalho – 4º colocada categoria Woman 30/39 anos.

Helena Gabriela Almeida Carvalho – 6º colocada categoria Girls 5/8 anos.

Pedro Augusto Almeida Carvalho – 3º colocado categoria Cruiser até 16 anos e 13º colocado categoria Boys 14 anos.

“A Equipe Pedala São Carlos Racing parabeniza todos os seus atletas pelo ótimo desempenho nas competições e por representar com tanto esforço e dedicação nossa cidade”, disse o coordenador Bruno Mineiro.

