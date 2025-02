Pé na Porta, “pai” do Nova Era, ganha de virada por 3 a 1 no Raspadão

Pé Na Porta conquistou uma expressiva vitória diante do Nova Era - Crédito: Divulgação

Uma rodada com muitos gols. Assim foram os jogos do final de semana, pela fase de classificação do 15º Campeonato Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy. No Grupo A, nenhuma equipe garantiu a classificação, enquanto que no B, as quatro primeiras já estão garantidas nas oitavas de final.

A quinta rodada foi pródiga em gols e partidas emocionantes. O Pé na Porta, considerado o “pai” do Nova Era venceu por 3 a 1, de virada, e deu um grande passo rumo a segunda fase. O Nova Era, apesar da derrota, segue vivo na competição.

O Tijuco, sob o comando do treinador Pedro Box perdeu para o líder Zavaglia por 2 a 1, também de virada e agora terá que torcer para que seus adversários diretos tropecem e assim se classificar para a segunda fase.

O Nata São-carlense em seu primeiro ano na competição, percebeu que é complicado o Raspadão, mas tem cumprido bem seus compromissos. Porém não aguentou a forte equipe do Aracy que tem jogadores de qualidade como Kauam, Lelé e Geminho e aplicaram uma goleada de 11 a 0.

O Bola +1, que tem como presidente Niltão, que prestigiou a partida, foi em busca da vitória frente o Real Maloka, mas encontrou uma equipe bem montada pelo treinador Fabiano com atletas rápidos e o jogo terminou em 1 a 1.

Concluindo a rodada, o Caixa D’Água, com seu time completo, lutou até o fim, mas ficou no 2 a 2 com o Galo das Arábias, que ainda tem chances de ir à segunda fase. O Caixa D'Água já está na segunda fase.

Classificação

