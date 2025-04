Paulista sub13 e sub14 terá 72 equipes em 2025

Compartilhar no facebook

Lobinhos treinam na manhã deste domingo, 20, se preparando para o campeonato que começa dia 18 de maio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Campeonato Paulista sub13 e sub14 terá a participação, em 2025, de 72 equipes. A confirmação aconteceu durante conselho técnico online realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na quinta-feira, 17. O Grêmio São-carlense confirmou a participação.

Os Lobinhos aguardam agora os adversários da primeira fase, já que o departamento técnico da FPF deverá confirmar no início desta semana, os grupos.

Como será o Paulista

De acordo com a FPF, o Campeonato Paulista sub13 e sub14 em sua primeira fase será realizada em rodadas duplas. A perspectiva é que esta fase seja mais regionalizada.

Ao todo o campeonato terá 24 datas e o início será dia 18 de maio e a previsão de encerramento no dia 9 de novembro. As partidas serão realizadas aos domingos, com início às 9h.

Ficou deliberado que na primeira fase as 72 equipes serão divididas em nove grupos com oito cada. Após turno e returno, os três melhores classificados de cada grupo avançam, além dos 5 melhores quartos colocados (índice técnico).

A segunda fase terá 32 equipes, com os jogos passando a ser eliminatórios. A melhor equipe faz o segundo jogo em casa. A competição seguirá nesta fórmula de disputa até definir o campeão da temporada 2025.

