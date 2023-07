Paulista sub11/sub 13 retorna e Grêmio pega a Barbarense

Lobinhos reiniciam jornada no Paulista de olho em bons resultados no Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Após quase 30 dias de paralisação no mês de julho, o Campeonato Paulista sub11/sub13 retorna neste final de semana com a primeira rodada do segundo turno. O Grêmio São-carlense tem representantes na competição e a partir das 9h, rodada dupla no estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães, quando encara o União Barbarense, em Santa Bárbara D’Oeste.

As equipes estão no grupo em suas respectivas categorias e em ambas, lutam ponto a ponto. O sub11, por exemplo, estão empatados em número de pontos ganhos. Cada uma com 13. Porém, o time de Santa Bárbara tem campanha melhor e está em 3º lugar. O Lobinho, logo atrás.

Já no sub13, o Barbarense está na segunda colocação com 16 pontos, um a frente do Grêmio, em terceiro, com 15.

Para este compromisso, o técnico Deiviti Cremonesi está otimista e acredita que a equipe pode fazer uma boa apresentação. Achou satisfatória a folga e afirmou que a meta é a vitória.

"Essa parada de quase 30 dias foi boa. Os meninos puderam descansar para voltar com força total. Voltamos aos treinamentos há duas semanas para fazer um ótimo segundo turno. Estamos entre as primeiras equipes, porém estão todos juntos, não podemos bobear. O time do União Barbarense foi uma das equipes que perdemos no primeiro turno. É uma equipe muito boa, muita técnica e esperamos fazer um bom jogo e sair com a vitória de Santa Bárbara", ponderou.

