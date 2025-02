Paulista se reabilita e dispara na liderança; União Barbarense mantém embalo

O capitão Lucas Silva, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória - Crédito: Jefferson José/Paulista

Duas partidas fecharam as disputas da nona rodada da primeira fase do Paulista A4 na manhã deste domingo, 23. O maior destaque ficou para o Paulista de Jundiaí, que se reabilitou após dois jogos de jejum e venceu um duelo direto contra o Joseense, por 1 a 0.

O duelo foi disputado no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O capitão Lucas Silva, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Com o resultado, o Paulista foi aos 22 pontos e está a cinco de distância dos demais adversários.

Do outro lado, o Joseense viu sua série invicta, que durava cinco jogos, chegar ao fim e caiu para quarta colocação, seguindo com os mesmos 15 pontos. Quem aproveitou derrota do time de São José dos Campos foi o União Barbarense.

A equipe de Santa Bárbara do Oeste embalou a terceira vitória seguida ao ganhar do São-carlense, por 1 a 0, em casa, no estádio Antônio Guimarães, e agora divide a liderança com o São Caetano, ambos com 17 pontos. O rival é décimo com 11. (com FPF)

Resultados

São Caetano 1 x 0 Taquaritinga

Jabaquara 2 x 1 Penapolense

Inter de Bebedouro 1 x 1 Vocem

Paulista 1 x 0 Joseense

Nacional 0 x 0 Barretos

Colorado Caieiras 2 x 0 Araçatuba

Audax 3 x 2 Matonense

União Barbarense 1 x 0 Grêmio São-carlense

Leia Também