Paulista recomeça e ASF São Carlos pega Praia Grande em casa

Após pausa devido aos Jogos Regionais, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino retorna neste final de semana, com o início do segundo turno. A ASF São Carlos tem compromisso em casa e a partir das 16h deste sábado, 29, enfrenta Praia Grande no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

O título conquistado em Lençóis Paulista e a vaga para os Abertos deu um novo ânimo ao time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço que terá no segundo turno do Paulista, cinco jogos em casa e apenas dois fora.

Com isso, fazendo valer o fator casa, espera fazer uma boa campanha, se colocar bem na classificação, conseguir a vaga e ter uma vida, teoricamente, mais tranquila a partir da segunda fase.

Neste primeiro compromisso, espera Fabiano, obter os três prontos. Entretanto, aguarda um adversário complicado. “Praia Grande marca forte, em meia quadra. Durante os treinos, trabalhamos estratégias para ‘furar’ esse bloqueio. Vamos em busca da vitória”, disse.

NO ESTALEIRO

Para as competições da temporada, Fabiano disse que trabalha com 16 atletas. Porém quatro delas, a goleira Laís, Tamiris, Hinara e mais recentemente Tainara Pará, sofreram graves lesões e estão em recuperação.

Tainara, inclusive, não deve atuar mais na temporada. “Ela sofreu uma grave lesão no último lance do último jogo dos Regionais. Uma fratura”, disse. “Nesta segunda-feira (31) ela passará por nova cirurgia na Santa Casa e vamos trabalhar para que ela se recupere plenamente”, finalizou.

