Paulista A4 2024: nova competição começará em janeiro com 16 clubes

Os 16 clubes participantes do Paulista A4, nova série (competição) do futebol paulista, definiram nesta quinta-feira (19) os detalhes do campeonato em Conselho Técnico realizado no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.



O Paulista A4 integrará a Primeira Divisão do Estado, assim como o Paulistão A1, A2 e A3, e será disputado no formato sub-23, com a possibilidade de até cinco atletas acima dessa idade.



O campeonato terá início no dia 28 de janeiro de 2024, e os clubes participantes estarão aptos a disputarem a Copa Paulista no segundo semestre.



Os 16 times enfrentam-se em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam para as quartas de finais, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para o Paulista Sub-23 Segunda Divisão em 2025.



As fases quartas de final, semifinais e finais serão disputados em jogos de ida e volta -em caso de igualdade, prevalecerá o time de melhor campanha. Campeão e vice garantem o acesso ao Paulistão A3 2025.



Disputarão o Paulista A4 América, Audax, Barretos, Francana, Independente, Jabaquara, Joseense, Nacional, Penapolense, Rio Branco, Taquaritinga, São-Carlense, SKA Brasil, União Barbarense, VOCEM e XV de Jaú.

