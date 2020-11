Passeio na “Lua Cheia” promete emoção e adrenalina

Crédito: Divulgação

Quem gosta de um passeio noturno, temperado com emoção e muita adrenalina tem uma oportunidade ímpar para satisfação tais desejos. Numa promoção do Jeep Club de São Carlos, será realizado neste sábado, 21, a 19 edição do Passeio da Lua Cheia.

A concentração será na sede oficial do Jeep Club São Carlos, na estrada municipal Cônego Washington José Pera (estrada da Água Fria).

A saída para a trilha pesada (com mais grau de dificuldade) será às 21h e para a trilha leve (mais suave) às 22h.

Os organizadores informam ainda que no retorno terá café da manhã e o bar Jeep Club ficará aberto durante toda a noite.

Os inscritos irão concorrer sorte de brindes e informações para os interessados podem ser obtidas pelo fone (WhatsApp) 16 99735-4794.

Devido a pandemia da Covid-19 a organização informa ainda que haverá um rígido protocolo de segurança. Não será permitida aglomeração e os participantes, necessariamente, terão que levar álcool gel e máscaras.

