Passeio ciclístico e moto passeio marcam a programação da semana nacional de trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, com apoio do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), SEST SENAT, Pedala São Carlos e Associação de Ciclistas, realiza neste fim semana, dentro da Programação da Semana Nacional de Trânsito, três eventos: Passeio Ciclístico, Moto Passeio Educativo e Exposição de Veículos.

Em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro será realizado um Passeio Ciclístico nesta sexta-feira (22/09), com concentração a partir das 18h30 na praça do kartódromo e largada marcada para às 20h, seguindo pelas marginais até a praça do Mercado Municipal, retornando ao Kartódromo, onde serão realizadas várias atividades e sorteios com os ciclistas.

No sábado (23/09), das 9h às 13h, acontece a exposição de veículos e também será realizada uma blitz educativa na região da praça do mercado municipal.

Encerrando o fim de semana, a Secretaria de Transporte e Trânsito em parceria com o CONSEG, realiza no domingo (24/09), a partir das 8h30, um Moto Passeio Educativo com saída da rotatória do Hotel Íbis na região do Shopping Iguatemi. O trajeto será o parque do kartódromo, local onde acontecerá o show de wheeling com radical motos e simulação de acidente com a participação do Corpo de Bombeiros, além de sorteio de brindes.

De acordo com o secretário de Transporte e Trânsito, Cezinha Maragno, a intenção é orientar ciclistas e motociclistas sobre a segurança em duas rodas, legislação e no caso das motos, também, o barulho excessivo dos escapamentos”, disse Maragno.

O encerramento da Semana Nacional de Trânsito está marcado para o dia 25 de setembro, a partir das 14h30, no auditório do Paço Municipal.

