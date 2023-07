Parte da delegação de São Carlos viaja para a disputa dos Regionais

Crédito: Divulgação

Parte dos atletas do município de São Carlos que representarão a cidade nos Jogos Regionais começaram a viajar nesta quinta-feira, 13, para Lençóis Paulista, local onde a competição acontece a partir de sexta-feira, 14. As equipes têm o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, que custeará serviços como estrutura de alojamento e pagamento de taxas administrativas, além das próprias viagens.

Nesta edição, São Carlos terá 390 integrantes em sua delegação nos Jogos Regionais – 335 atletas e 55 membros de comissões técnicas –, que competirão em 20 modalidades. Destas, 17 serão representadas nas categorias feminino e masculino (atletismo, basquete, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez), duas somente com equipes femininas (ginásticas artística e rítmica) e uma masculina (bocha).

A abertura dos Jogos Regionais será na sexta-feira, 14, às 19h, data em que também se iniciam as competições. O torneio tem duração de dez dias, com seu encerramento ocorrendo no domingo, 23. As melhores equipes de cada modalidade se classificam para os Jogos Abertos do Interior, que, por seu turno, reunirá representantes de todo o Estado.

