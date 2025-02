“Paredão” gremista chega a 50 jogos com a camisa do Lobo contra a Matonense

Lucas Alves, paredão gremista, completa neste sábado 50 jogos vestindo o manto tricolor - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O jogo entre Grêmio São-carlense e Matonense, sábado, 8, às 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, além de ser decisivo para as duas equipes que buscam a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A4, tem um sabor especial para o “paredão” Lucas Alves que completará 50 jogos vestindo o manto tricolor.

Quando tinha 20 anos, coincidentemente, ele estreava no profissionalismo e no dia 18 de outubro daquele ano, enfrentava no estádio municipal Hudson Buck Ferreira, justamente a Matonense. E a mão do então novato foi quente, já que o Lobo da Central, que naquele ano disputava a então Série B (quarta divisão) do Paulista, venceu por 2 a 1.

Nestes cinco anos, Lucas Alves não atuou pelo Grêmio somente em 2023 pois estourou a idade (23 anos) e retornou para o time em 2024 para a disputar a Copa Paulista, onde o Lobo era estreante.

Em 49 jogos, Lucas participou de 18 vitórias e 21 empates, além de 10 derrotas. Sofreu 41 gols, o que dá média de 0,8 por jogo. Em 19 partidas, o “paredão” não foi vazado.

Hoje, com 25 anos e experiente, Lucas Alves garante que possui um espírito de muita competitividade, entrega e respeito para fazer grandes jogos e contra a Matonense, em especial, “sair com a vitória”. “Estamos pressionados sim pela primeira vitória este ano. Precisamos tirar esse peso ganhando nosso primeiro de muitos jogos, pois o Grêmio não pode, não merece e não vai ficar nessa situação”, garantiu Lucas, ao se referir a atual campanha gremista na A4, onde a equipe, em quatro jogos, empatou três e perdeu na estreia.

Sobre chegar a 50 partidas com o manto gremista, o goleirão não escondeu a emoção, salientando que tem identidade com o clube são-carlense e projeta um futuro ainda mais promissor.

“É uma alegria e gratidão muito grande pelo clube que me abriu as portas e dando oportunidade de seguir minha carreira novamente. Agora é retribuir dando uma grande conquista pra esse clube que merece muito”, finalizou.

