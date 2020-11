Para Matonense, Grêmio São-carlense é um “divisor de águas”

Crédito: Iory Keller/Matonense/Assessoria P2

A Matonense venceu na última rodada da Segundona Paulista, o Inter de Bebedouro, em jogo válido pela quarta rodada do torneio. O resultado manteve acesa as esperanças de uma classificação à próxima fase. Nesta quarta-feira, 4, o clube encara o Grêmio São-carlense, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, a partir das 15h, em jogo da quinta rodada do torneio.

O comandante João Daniel falou sobre o confronto. "O jogo é importante, pois eu considero como confronto direto e com a vitória, estaremos a um passo do time de Jaú para buscar a classificação à próxima fase. O grupo está motivado e confiante após vencer a partida contra o Inter de Bebedouro. É um confronto de divisor de águas para nossos objetivos no torneio. Mesmo fora de casa, e cientes da dificuldades do jogo, vamos buscar pontuar para subir na tabela", disse.

Autor do gol da vitória, o atacante Cristhian, lateral de origem, também comentou sobre o próximo desafio e falou sobre o duelo contra o time de Bebedouro.

"Eu estou muito feliz em poder ajudar a equipe com o gol da vitória. A equipe está de parabéns pelo empenho que tivemos dentro de campo, onde fomos coroados com o gol no fim. Foi uma vitória muito importante. O grupo precisava desses três pontos para que a gente pudesse continuar vivo no campeonato. Agora é tentar pontuar para conseguir conquistar os nossos objetivos.

A Matonense soma três pontos, em quarto, contra cinco do terceiro colocado, Grêmio. Francana, 10 e XV de Jaú, com oito, são os primeiros colocados.

