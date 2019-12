Para disputar Mundial de Taekwondo, atleta são-carlense vende água mineral em cruzamento

Crédito: Marcos Escrivani

Dedicação, perseverança e, principalmente, tornar realidade um sonho. Faça chuva, faça sol, todas as tardes (a partir das 16h aproximadamente), acompanhado dos pais e da namorada, o atleta são-carlense Denzel Silva Passos, 15 anos, está em um cruzamento da Avenida São Carlos (em frente ao Supermercado Jaú Serve), no Cidade Jardim, vendendo garrafas de água mineral a R$ 2. Motivo? Arrecadar aproximadamente R$ 6 mil para poder disputar o US Open, que será realizado no dia 27 de fevereiro de 2020 na cidade de Orlando/EUA.

Para tanto, a tarefa do são-carlense é árdua: terá que vender o equivalente a 3 mil garrafas. Até aqui conseguiu comercializar 500 unidades (em três meses).

SEM ESMORECER

O dia a dia de Denzel é de luta. Estuda na Escola Estadual Arlindo Bittencourt, na Vila Monteiro e reside com os pais, que estão desempregados, no Cidade Aracy.

Laerte Pereira Passos, 46 anos é montador. Mas após um acidente de trabalho, tem limitações na coluna. “Por isso está difícil eu conseguir um trabalho. Sinto dores nas costas, mas estou na luta”, afirmou. A mãe, Silvana Silva Passos, é auxiliar de cozinha. Mas por falta de ocupação, faz bicos de diarista. A namorada Nicolly Alves, 17 anos, estuda na Etec Paulino Botelho (Industrial).

Todos os dias, com os pais e a namorada, Denzel está no cruzamento. Possui uma certa timidez, mas o desejo de se tornar atleta e representar o país em um Jogos Olímpicos, fala mais alto. “Por isso estou aqui vendendo garrafas de água mineral. Busco realizar meu sonho, de maneira honesta e contando com a ajuda dos meus pais e da minha namorada”, disse.

ATLETA HÁ OITO ANOS

Denzel compete na categoria Juvenil até 68 quilos (faixa vermelha ponta preta) e iniciou no taekwondo há oito anos. Os primeiros combates foram pela equipe Sport Winner onde ficou por cinco anos.

Posteriormente, passou a treinar em Rio Claro, pela equipe Pro Team e tem como técnicos Carmen Carolina e Nicolas Pigozzi. Em sua trajetória como atleta, já conquistou medalhas de ouro e de prata no Campeonato Paulista, ouro na Copa São Paulo e Brasil Games e mais recentemente medalha de bronze no Brasil Open, realizado em Maringá/PR, em setembro.

“Para ir competir no Paraná, eu, meus pais e minha namorada vendemos neste cruzamento 350 garrafas. Conseguimos R$ 700 e assim pude disputar a competição nacional”, disse Denzel.

UM PASSO MAIOR

O desejo de se tornar um atleta reconhecido nacionalmente, fez com que Denzel tivesse um sonho maior: disputar um torneio que reunisse atletas de todo o mundo.

Assim se inscreveu no US Open, que será em fevereiro de 2020 em Orlando/EUA. O desafio do são-carlense é grande: vender 3 mil garrafas.

Indagado sobre a ideia inusitada, o atleta disse que em Rio Claro foi feito algo semelhante. “Na equipe a qual represento, os atletas vendiam água mineral nos semáforos. Então trouxe a iniciativa e estou fazendo o mesmo em São Carlos”.

Denzel disse que estar diariamente no cruzamento é arriscado. “Você se expõe ao perigo. Mas esqueço tudo isso e vou em busca do meu sonho. Mas é complicado”, reconheceu. “Tenho 36 segundos para falar o motivo. Muitas vezes o motorista não dá atenção, outros ficam com o vidro fechado. Mas tem aqueles que tratam a gente super bem. Me deseja boa sorte e me dá algum dinheiro, mas sem querer comprar água”, comentou.

NO SEMÁFORO

No dia em que a reportagem do São Carlos Agora foi até o cruzamento na região do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, Denzel estava com o pai, que segurava um cartaz falando do motivo daquela ação, enquanto o atleta e a namorada vendiam as garrafas. A mãe no momento realizava um trabalho de diarista e não pode comparecer.

“Estou aqui por falta de um patrocínio, de uma parceria. Meus pais estão desempregados, mas procuram trabalho. Conto com apoio importante de estabelecimentos comerciais que me ajudam muito. Mas não é o suficiente”, disse, salientando que tentou apoio junto a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec), mas não conseguiu. “Fui até a secretaria, mas não cheguei a ser atendido. Gostaria de poder contar com o apoio e poder representar São Carlos no Mundial”, disse.

CONFIANTE

Convicto que terá a chance de disputar o US Open, Denzel disse que está confiante. “Não posso desistir. Tenho que ser perseverante. O taekwondo nos ensina isso. Me traz autocontrole, ajuda a ter paciência e nunca desistir de sua meta. Por isso acredito que terei esta oportunidade”, afirmou.

“SONHO DELE É MEU SONHO”

Desempregado e em busca de um trabalho, Laerte é um dos maiores incentivadores do filho. Diariamente está com ele na venda das garrafas de água mineral.

“É o sonho dele. Eu não tive essa oportunidade. Então, o sonho dele é meu sonho. Se precisar, vendo até nosso carrinho (um Voyage) para que ele vá para o campeonato”, garantiu.

A namorada Nicolly também incentiva. “Quero ajudar. Que o sonho dele se torne realidade. Se ele corre atrás, irei apoia-lo. Quero ajudar no que for possível”, finalizou.

Quem puder ajudar Denzel neste sonho, basta então em contato pelo fone (WhatsApp) 98191-9233 e fazer uma doação.

