Para além do título: quanto o Bayern embolsou da Uefa pelo troféu da Champions

Crédito: Reprodução-Twitter (Boateng)

As ApostasEsportivas365 têm se tornado uma maneira eficaz para que muitas pessoas ganhem um bom dinheiro e tenham uma grana extra no fim do mês. Entre os clubes de futebol, que estão sempre à procura de uma renda extra, disputar uma competição europeia tem importância semelhante.

Além da renda de bilheteria, venda de jogadores, acordos comerciais de TV e venda de produtos de marketing, muitos clubes dependem também do dinheiro que entra no caixa ao participar de um torneio continental. O principal deles, claro, é a Liga dos Campeões da Europa.

A qualificação para a Champions League está no topo da agenda dos maiores clubes da Europa, As equipes têm milhões garantidos por apenas chegarem à fase de grupos e, depois disso, os resultados, assim como o dinheiro da televisão, ditam qual será o prêmio final no final de tudo.

Mas, você sabe quanto ganha o time que conquista a Liga dos Campeões da Europa? Os vencedores levam 19 milhões de euros, mais de R$ 120 milhões de reais. Essa foi a grana que o Bayern de Munique levou ao derrotar o Paris Saint Germain por 1 a 0, na final disputada em Lisboa.

O prêmio em dinheiro da Liga dos Campeões é distribuído com base principalmente no desempenho, com as equipes sendo recompensadas por vencer partidas até a final. Por isso, o time não precisa necessariamente ganhar o título para ser recompensado. É claro que, quanto mais longe você chega, melhor fica o prêmio.

Cada equipe recebe 19 milhões de euros por chegar à fase de grupos sozinha, e cada vitória da fase de grupos gera um valor extra de $ 3,2 milhões de euros. O empate vale 1 milhão de euros.

Chegar às oitavas de final da competição vale 9,5 milhões de euros, enquanto a progressão para as quartas de final rende mais 10,5 milhões de euros. Cada equipe que chega às semifinais embolsa 12 milhões de euros .

Se uma equipe ganhar todos os jogos da Liga dos Campeões 2019-20 a partir da fase de grupos -10 jogos, sem incluir as rodadas de qualificação- , ela ganhará um total de 82 milhões de euros

Os clubes que competem na Liga dos Campeões também recebem receitas com base no pool do mercado de televisão, que varia de acordo com o número de equipes envolvidas na competição de uma associação específica.

Para se ter uma ideia da importância da Liga dos Campeões da Europa, o vencedor da Liga Europa, outra competição de clubes organizada pela UEFA, recebe pouco mais de 8 milhões de euros, menos da metade do prêmio destinado a Champions.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também