Papai técnico é amigo nas brincadeiras da filha e aluno em isolamento social; a vida de Marcus Vinícius

Marcus Vinícius e Izabel: papai técnico é o amigo fiel nas brincadeiras infantis. "Quarentena nos aproximou ainda mais". - Crédito: Marcos Escrivani

Na gíria do futebol, se o “bicho pega, a pressão é grande e o trabalho é prioridade”. Consequentemente, as atividades diárias de um profissional fazem com que o afastamento familiar aconteça. Assim, o contato com esposa e filhos seja escasso. Mas sem tempo para a saudade, para o abraço da mulher e brincadeiras com os pequenos. Afinal, as atenções voltam-se para o clube. Primeiro para manter o emprego e depois buscar a reabilitação.

O parágrafo acima definiria, por exemplo, o dia a dia do técnico Marcus Vinícius que estreia como técnico do Grêmio São-carlense e terá a responsabilidade de dirigir o clube na Série B do Campeonato Paulista estivesse com uma rotina normal na temporada 2020.

Contudo, um inimigo invisível e agressivo, causador da pandemia do coronavírus mudou tudo. Sem vacina, a única imunização encontrada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, é o isolamento social. Ou quarentena, decretada por governos e prefeituras.

Assim, há três semanas a rotina de Marcus Vinícius, 35 anos, mudou. Fica ao lado da esposa Izabel, 40 anos e da pequena Izabela, filha única, de 5 aninhos. Regularmente, recebem a visita da melhor amiguinha da filha, Ana Carolina Carol Gallista Sanchez, 7 anos.

Acostumado a lidar com um grupo de 30 jogadores, além da comissão técnica, Marcus Vinícius agora também é, além de treinador, é dono de casa, amigão nas brincadeiras da filha e aluno, já que faz aprimoramento em cursos à longa distância.

“Procuro pensar que este isolamento social é importante para a questão familiar. Em todas as temporadas, a pressão pelos resultados, pelo rendimento, viagens e treinos faziam com que a gente não tivesse tempo para a elas (esposa e filha). E hoje me vejo em outra realidade. Brinco de boneca com minha filha e sua amiguinha. Eu e minha esposa (Izabel) ensinamos tarefas de casa, brincadeiras educativas, filmes infantis. Todo dia, uma distração diferente. Ajudo minha esposa no dia a dia ainda busco me aprimorar como profissional. Estou no último ano da universidade à distância, leio sobre a psicologia esportiva, busco modelos que posso adotar no futebol. Enfim, atividades para preencher os dias”, afirmou Marcus.

Segundo ele, a quarentena imposta para que não se propague a Covid-19 está trazendo bons frutos para que possa unir ainda mais a sua família. “Se Deus quiser, iremos sair mais fortalecidos e pessoalmente, quero buscar novos conhecimentos para aplicar no Grêmio quando os trabalhos retornarem”, garantiu.

FALANDO EM RETORNO

Indo para o futebol, Marcus Vinícius garantiu que trabalha nos bastidores. Sua preocupação é ganhar tempo neste momento para estar 100% pronto quando a bola voltar a rolar. “Minha opinião bem pessoal é que a Série B deva começar no final de julho e terminal em novembro ou dezembro. Mas tudo depende da FPF. Ela que manda no futebol paulista”, observou.

Quanto a equipe são-carlense, o técnico disse que hoje a equipe tem 19 atletas que realizam treinos em suas respectivas casas para se manterem em atividade.

“Quando os campeonatos estavam acontecendo, estávamos monitorando atletas da Série A3. Quando os treinos retornarem, iremos rever a questão. A ideia inicial é trazer mais quatro atletas e ter pelo menos uns três da base. Deixar ainda umas quatro vagas em aberto para a fase decisiva da competição. Inicialmente buscar a classificação para a segunda fase e posteriormente buscar algo maior. Como disse antes, sonhamos alto e queremos dar um prêmio para o torcedor são-carlense no final do ano”, finalizou Marcus Vinícius.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também