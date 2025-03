Raphael Veiga comemora seu gol contra a equipe do São Paulo, durante partida válida pela semifinal, do Paulistão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras garantiu sua presença na final do Paulistão Sicredi ao vencer por 1 a 0 o São Paulo, nesta segunda-feira (10), no Allianz Parque, pela semifinal. O gol da vitória foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. Agora vai atrás do tetracampeonato estadual diante do Corinthians, que eliminou o Santos, domingo, na Neo Química Arena após vencer por 2 a 1.

O título será definido após dois jogos, seguindo o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF). O time que tiver o melhor saldo de gol agregado vai ser o campeão da temporada. O Corinthians vai tentar aumentar sua hegemonia estadual, uma vez que já tem 30 conquistas, seguido por Palmeiras, com 26, São Paulo e Santos, com 22 títulos cada.

Como o Corinthians tem a melhor campanha geral, vai decidir o título diante de sua torcida. Os horários serão definidos em congresso técnico em comum acordo com a emissora detentora dos direitos de transmissão.

O jogo começou intenso, com muita movimentação dos dois lados. O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, armou seu time com três zagueiros e três atacantes, recuando o meia Oscar com a função de um segundo volante, sendo um dos responsáveis pela marcação.

A estratégia funcionou parcialmente, porque o São Paulo manteve a posse de bola, porém, pouco finalizou. A situação passou a mudar depois da metade do primeiro tempo, quando o Palmeiras voltou a dominar o setor de meio-campo e equilibrou as ações. Mas finalizou pouco e de longe, facilitando o trabalho do goleiro Rafael.

Com tanto equilíbrio, só mesmo um erro para sair um gol. O São Paulo errou na saída de bola com Rafael, deixando a bola nos pés do estreante Vitor Roque. Já dentro da área, o atacante tentou o drible e dividiu com o zagueiro Arboleda. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti polêmico.

O meia Raphael Veiga não deu chances ao azar na cobrança. Ele bateu forte e no alto, acertando o ângulo direito de Rafael. Palmeiras: 1 a 0, aos 48 minutos do primeiro tempo. Em 335 jogos oficiais, este foi seu 103º gol com a camisa palmeirense, o 37º de pênalti.

O segundo tempo começou com o São Paulo demonstrando mais disposição ofensiva. Mas encontrou o Palmeiras bem armado na defesa, focado no jogo e na esperança de ter um contra-ataque para ampliar o placar.

Zubeldía, no São Paulo, desmontou o esquema com três zagueiros e ainda tentou ganhar força ofensiva com a entrada do atacante Ferreira no lugar do lateral Cédric Soares. Do lado do Palmeiras, Abel Ferreira fez uma ação contrária, passando a atuar com três zagueiros com a entrada de Gustavo Gomez na vaga do volante Emiliano Martinez.

Nos minutos finais, o São Paulo ainda tentou ir mais ao ataque, mas sem sucesso. Além disso, abriu espaços e passou a corre riscos na defesa. Mas o placar não mudou e mais de 38 mil torcedores fizeram a festa nas arquibancadas. (com FPF)

