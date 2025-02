Palmeiras vence o Botafogo e respira no Paulistão

Estevão comemora o primeiro gol palmeirense: equipe respira no Paulistão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Com muitas dificuldades, o Palmeiras se manteve vivo no Paulistão ao vencer o Botafogo na noite desta quinta-feira, 20, pela 11ª rodada. No Allianz Parque, de virada, venceu o Pantera por 3 a 1.

A equipe de Abel Ferreira sofreu para conquistar a vitória. Com pouca criatividade, viu o time de Ribeirão Preto sair na frente aos 25 minutos, com Alexandre Jesus. Mas dois minutos depois, em jogava individual e após se livrar de cinco marcadores, empatou a partida.

Na segunda etapa, a partida se arrastava com muito nervosismo dos jogadores das duas equipes.

Em um lance confuso, Facundo Torres apareceu e de joelho, colocou o Palmeiras em vantagem aos 30 minutos. A partir daí, os jogadores do Verdão mostraram mais calma e passaram a controlar a partida com tranquilidade e aos 40 minutos, após bela jogada de ataque, Richard Rios deixou a bola passar e Luighi, com rara felicidade, fez 3 a 1.

Com a vitória garantida, o Palmeiras deixou o tempo passar para garantir a vitória e ir a 20 pontos no grupo D, e adiando para a última rodada, a esperança de conseguir chegar as quartas de final do Paulistão. Com 11 pontos no Grupo A, o Botafogo apenas cumpre tabela.

Leia Também