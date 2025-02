Palmeiras, Santos e RB Bragantino completam quartas de final

Autor do terceiro gol, Allan comemora: primeiro gol como profissional e a vaga do Verdão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

A primeira fase do Paulistão chegou ao final neste domingo, 23, com todos os oito jogos da 12ª rodada definindo o restante dos oito classificados às quartas de final, além dos dois rebaixados. Corinthians, Mirassol, São Paulo, Novorizontino e São Bernardo já estavam classificados. Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras completaram a lista. Por outro lado, Água Santa e Inter de Limeira foram rebaixados.

O Santos garantiu classificação ao vencer a Inter de Limeira por 3 a 0, com direito a gol olímpico de Neymar. Com isso, alcançou 18 pontos na liderança do Grupo B. Já a Inter de Limeira, com sete pontos, foi rebaixada. O Santos vai enfrentar o Red Bull Bragantino nas quartas de final. Isso porque o adversário bateu a Ponte Preta por 2 a 0, em Campinas, alcançando 17 pontos.

Já o Palmeiras não teve vida fácil, mas superou o Mirassol por 3 a 2 fora de casa. Assim, alcançou 23 pontos na vice-liderança do Grupo D. Nas quartas, vai encarar o líder São Bernardo, que já estava classificado permaneceu com 23 pontos após derrota para o São Paulo, por 3 a 1. O Palmeiras avançou por conta da derrota da Ponte Preta.

Os outros grupos já tinham seus classificados definidos. O já citado São Paulo garantiu a liderança do Grupo C com 19 pontos e vai pegar o Novorizontino, que ficou com 18 após vencer o Botafogo, por 2 a 1, fora de casa.

No Grupo A, o Corinthians já tinha garantido a ponta e empatou com o Guarani por 2 a 2, chegando a 27 pontos. Nas quartas, pega o Mirassol, que terminou com 16 após derrota para o Palmeiras.

Com derrota para o Velo Clube por 1 a 0, o Água Santa permaneceu com sete pontos e foi rebaixado junto com a Inter de Limeira. O Noroeste chegou a oito após empate com a Portuguesa, por 1 a 1, e se livrou. (COM FPF)

Confira os duelos das quartas de final:

(*) jogo único com time à esquerda como mandante

Corinthians x Mirassol

Santos x RB Bragantino

São Paulo x Novorizontino

São Bernardo x Palmeiras

Resultados da rodada:

Botafogo 1 x 2 Novorizontino

Corinthians 2 x 2 Guarani

Noroeste 1 x 1 Portuguesa

Inter de Limeira 0 x 3 Santos

Mirassol 2 x 3 Palmeiras

Ponte Preta 0 x 2 Red Bull Bragantino

São Bernardo 1 x 3 São Paulo

Velo Clube 1 x 0 Água Santa

Classificação

