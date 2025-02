Palmeiras joga em Mirassol, mas de olho em Campinas

Abel vai colocar em campo o que tem de melhor para pegar o Mirassol - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

“Um olho no gato e o outro, no Peixe” (não no Santos, neste caso). Assim vão estar torcedores e o Palmeiras na última rodada da fase de classificação do Paulistão, a partir das 18h30 deste domingo, 23.

O estádio municipal José Maria de Campos Maia vai receber Mirassol e Palmeiras para um jogo que promete muita emoção, pois é decisivo para a equipe de Abel Ferreira.

Em terceiro lugar no Grupo D com 20 pontos, o Palmeiras entra em campo para buscara vitória, único resultado que interessa para não ser eliminado. Porém, mesmo que vença, não terá a vaga assegurada para o ‘mata’, pois depende de um tropeço da Ponte Preta, vice-líder do grupo com 22 pontos, que enfrenta o RB Bragantino, vice-líder do grupo B com 14 pontos, mas que necessita vencer para se garantir. A partida será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Para se classificar, o Palmeiras tem que vencer e a Ponte Preta, pelo menos, empatar. O adversário do Palmeiras, o Mirassol, está no ‘limbo’. Classificado para o ‘mata’, irá enfrentar o Corinthians fora de casa. Existe a possibilidade de alguns titulares serem poupados. Já Abel Ferreira irá colocar força máxima para buscar os três pontos.

A rodada

Ponte Preta x RB Bragantino

Velo Clube x Água Santa

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Botafogo x Novorizontino

São Bernardo x São Paulo

Mirassol x Palmeiras

Inter de Limeira x Santos

