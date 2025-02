Palmeiras empata com São Paulo em um clássico de pouca inspiração

Esperança de gols, Estevão este em jornada apagada - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Os quase 38 mil torcedores que foram ao Allianz Parque na noite deste domingo, 16, sofreram com o futebol pobre apresentado por Palmeiras e São Paulo pela 10ª rodada do Paulistão.

O Choque-Rei foi clássico apenas bastante disputado, mas com pouca inspiração. Os jogadores das duas equipes tiveram dificuldades para criar chances e ficaram no 0 a 0. Pior para o Palmeiras, que segue fora da zona de classificação. Já o São Paulo, que poupou Lucas e Oscar (a dupla entrou apenas no segundo tempo), está classificado.

O empate mantém o Palmeiras em terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos, atrás de São Bernardo (22) e Ponte Preta (19). Já o São Paulo vai a 16 pontos, segue na liderança do Grupo C, e assim garante vaga na próxima fase.

Leia Também