Palmeiras e SÃ£o Paulo buscam vaga na final do PaulistÃ£o

Jogo único e a possibilidade de penalidades máximas. Com capacidade máxima e todos os ingressos vendidos, o Allianz Parque será palco da semifinal do Paulistão a partir das 21h35 desta segunda-feira, 10. O classificado vai encarar o Corinthians que conseguiu vaga para a final neste domingo, 9, ao vencer o Santos por 2 a 1.

Abel Ferreira e Luís Zubeldía colocarão em campo suas melhores formações. O Palmeiras tenta o inédito tetracampeonato paulista, enquanto que o São Paulo tenta justamente quebrar a hegemonia alviverde no futebol estadual.

Abel deu mais um passo na preparação para enfrentar o São Paulo. A escalação deve ter três mudanças em relação ao jogo das quartas. Gómez e Piquerez, recuperados de lesões, treinaram e devem confirmar presença no time titular. Caso eles estejam aptos, Micael deixa a zaga, e Vanderlan dá espaço a Piquerez na lateral esquerda.

Outra alteração pode acontecer no ataque. Vitor Roque tem treinado normalmente e pode entrar no lugar de Flaco López. O novo reforço do Palmeiras vinha jogando normalmente no Betis, da Espanha, e está com bom condicionamento físico.

Pelo lado tricolor, a tendência é que Zubeldía, depois do empate em 0 a 0 no Allianz Parque na fase de grupos e da vitória sobre o Novorizontino, é que repita a formação com três zagueiros na semifinal. O São Paulo não teve nenhum jogador lesionado na última partida e pode manter a escalação.

