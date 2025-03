Palmeiras e Corinthians iniciam a decisão do Paulistão

Vitor Roque está confirmado no ataque palmeirense para o primeiro jogo da final do Paulistão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Paixão, emoção e muita adrenalina estarão lado a lado para o jogo de ida do Paulistão, Palmeiras e Corinthians fazem primeiro jogo da final neste domingo, 16, no Allianz Parque a partir das 18h30.

A caminhada palmeirense até a decisão desafiou os nervos dos seus torcedores, pois a equipe se classificou apenas na última rodada da primeira fase. Nas quartas de final, eliminou o São Bernardo com vitória por 3 a 0 e deixou o São Paulo pelo caminho ao vencer em uma partida polêmica por 1 a 0.

Já o Corinthians tem a melhor campanha e por isso decide em casa o título. Nas quartas, superou o Mirassol por 2 a 0 e fez 2 a 1 no Santos nas semifinais.

As equipes se enfrentaram na primeira fase e empataram por 1 a 1 no Allianz Parque. Maurício fez para o Verdão e Yuri Alberto empatou para o Timão. O goleiro Hugo Souza defendeu um pênalti de Estêvão nos acréscimos da etapa final.

Tricampeão, o Palmeiras pode se tornar o primeiro tetra consecutivo na era profissional. O Paulistano conquistou a competição quatro vezes seguidas, entre 1916 e 1919, quando o futebol era amador. A profissionalização aconteceu em 1933.

Essa é a segunda vez que o Palmeiras tem a chance de conquistar o tetra. Campeão em 1932, 1933 e 1934, quando se chamava Palestra Itália, a equipe perdeu a edição de 1935 para o Santos.

O Timão, por sua vez, após uma arrancada no segundo turno do Brasileirão do anos passado, chegou empolgado para disputar a Pré-Libertadores, mas decepcionou, ao ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, na Neo Química Arena.

Prováveis equipes

O Palmeiras terá o desfalque do zagueiro Gustavo Gómez por conta de uma entorse no joelho. Pelo lado do Corinthians, Igor Coronado, com uma lesão muscular, também é baixa.

Palmeiras: Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Treinador: Abel Ferreira

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Treinador: Ramón Díaz

