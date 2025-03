Palmeiras e Corinthians empatam e Santos perde na estreia

Flaco Lopez poderia dar a vitória ao Verdão: perdeu um gol cara a cara aos 44 minutos da etapa final - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Três clubes paulistas estiveram em campo neste domingo, 30, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Palmeiras e Corinthians pontuaram dentro e fora de casa, respectivamente, enquanto o Santos largou com derrota.

Na abertura do Campeonato Brasileiro de 2025, o confronto entre os dois últimos campeões terminou sem gols. Palmeiras e Botafogo empataram por 0 a 0 neste domingo, 30, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo foi marcado pelo equilíbrio e pelas boas atuações dos goleiros Weverton e John, responsáveis por manter o placar inalterado.

O Botafogo teve mais volume de jogo, dominou boa parte da partida e criou as melhores oportunidades, mas falhou nas finalizações e parou em Weverton. O Palmeiras, embora conte com um elenco forte, não conseguiu realizar uma boa estreia. Com o resultado, cada time somou um ponto na estreia.

Em Salvador, o Corinthians entrou em campo com uma equipe praticamente toda reserva — apenas Yuri Alberto entre os titulares — e empatou com o Bahia por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Após insistir no ataque durante toda a primeira etapa, o Bahia finalmente abriu o placar aos 45 minutos. Luciano Juba fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para o lateral-direito Gilberto, que apareceu como elemento surpresa na área e cabeceou firme, sem chances para o goleiro Matheus Donelli.

No início do segundo tempo, aos seis minutos, Everton Ribeiro deu um pisão em Talles Magno, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Bahia com um a menos em campo. Com a vantagem numérica, o Corinthians passou a pressionar, enquanto o time baiano recuou e apostou nos contra-ataques. Aos 35 minutos, Romero chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento de Talles Magno no lance. O Timão seguiu tentando até o fim e buscou o empate aos 45, quando Bidon cruzou e Hector Hernandez finalizou para o gol.

No Rio de Janeiro, em São Januário, Vasco e Santos protagonizaram um duelo movimentado, em que o Santos acabou derrotado por 2 a 1.

O Peixe abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, após pressão na saída de bola. Tiquinho Soares interceptou passe errado de Paulinho e serviu Barreal, que finalizou com precisão dentro da área.

O empate cruzmaltino veio no início da segunda etapa. Aos sete minutos, Lucas Piton cruzou na segunda trave para Vegetti, que escorou de cabeça para Nuno Moreira marcar, também de cabeça, na pequena área. Aos 32, Payet levantou a bola na área em cobrança de falta, e Vegetti desviou de cabeça completamente sozinho para virar o placar. (com FPF)

Leia Também