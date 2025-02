Palmeiras deve ter time alternativo para pegar o Água Santa

Flaco Lopez e Murilo podem estar na equipe que pega o Água Santa - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Após golear o Guarani (4 a 1) e empatar com o Corinthians (1 a 1) com a equipe considerada titular, o Palmeiras deve utilizar uma equipe alternativa e dar sequência aos testes no Paulistão.

Neste domingo, 9, às 18h30, no Distrital de Diadema, os reservas devem ganhar nova oportunidade contra o Água Santa. A novidade pode ser a estreia do volante uruguaio Emiliano Martinez, que está à disposição de Abel Ferreira.

Alguns titulares devem permanecer na equipe, já que o Palmeiras ainda não tem assegurada a classificação para as quartas de final. Atualmente está em segundo lugar no grupo D com 12 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, em 3º lugar, por ter pior saldo de gols. O São Bernardo lidera com 16 pontos. Já o Água Santa é o lanterna do Paulistão. Está em último lugar no grupo C e na classificação geral com apenas 4 pontos e seria hoje um dos rebaixados para a Série A2.

A rodada

8ª rodada

Domingo, 16h

16h – Novorizontino x Santos

16h – Ponte Preta x Guarani

18h30 – Água Santa x Palmeiras

20h30 – Corinthians x São Bernardo

1ª rodada

Paulistão – Mané Garrincha

21h30 – São Paulo x Internacional

