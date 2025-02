Palmeiras decepciona e apenas empata com lanterna

Flaco Lopez marcou no empate do Palmeiras frente o Água Santa - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras decepcionou mais uma vez e ficou no 1 a 1 com o Água Santa, pela oitava rodada do Paulistão neste domingo, 9, no estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF.

O resultado complicou a vida do Alviverde que está fora da zona de classificação do campeonato. O Palmeiras marcou primeiro com de Flaco López, aos 3 minutos, mas Willen, aos 2 minutos do segundo tempo, empatou. Pela segunda vez na temporada, ao fim da partida, a torcida vaiou a equipe alviverde

Com o empate diante lanterna, o time de Abel Ferreira caiu para o terceiro lugar no Grupo D - apenas os dois primeiros avançam às quartas de final. O São Bernardo é o líder com 16 pontos, seguido pela Ponte Preta, com 15. O Palmeiras tem 13 e o Velo Clube é o último colocado, com cinco. O Água Santa, com o empate, foi também a cinco pontos e está em último do Grupo C.

O Palmeiras enfrenta a Inter de Limeira, na quinta-feira, 13, às 19h30. O Água Santa recebe a Portuguesa, quarta-feira, 12, às 19h30. Os jogos são pela nona rodada.

