Os Prédios realiza amistoso no Zuzão de olho no Amador

Amistoso será mais uma oportunidade de colocar em prática o trabalho feito nos treinos e manter o ritmo de competição em alta - Crédito: Lourival Izaque

Dando sequência à preparação para o Campeonato Amador 2025, Os Prédios volta a campo neste domingo, 13, para mais um amistoso. O confronto será contra o JG, com início marcado para às 10h no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, "Zuzão".

A equipe do CDHU vive um grande momento na pré-temporada. São 12 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e 1 empate, desempenho que vem consolidando a força do grupo e aumentando a expectativa da torcida. O técnico William tem apostado em uma preparação intensa, com foco no entrosamento e na parte física dos atletas, visando chegar com força máxima na estreia do campeonato.

O amistoso será mais uma oportunidade de colocar em prática o trabalho feito nos treinos e manter o ritmo de competição em alta. A expectativa é de casa cheia no Zuzão para apoiar Os Prédios rumo a mais uma grande atuação.

