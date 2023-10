Os Prédios goleia na Copa São Carlos

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 09h28

Os Prédios conquistou importante vitória na Copa São Carlos: 5 a 2 no Santa Angelina - Crédito: Lourival Izaque

Muitos gols e partidas bem movimentadas. Assim foi a segunda rodada da fase de classificação da Copa Record, ocorrida neste domingo, 29.

Um dos destaques da rodada foi a expressiva goleada do Os Prédios. No campo da UFSCar, a equipe comandada por Marcos Tchula mandou 5 a 2 no Santa Angelina e é uma das favoritas ao título da competição.

Os resultados foram os seguintes:

Juventude 1 x 0 Abdelnur

Os Prédios 5 x 2 Santa Angelina

Paulistano 0 x 1 Cruz Azul

Red Back 2 x 4 Proara

Cometa 0 x 3 Milan

Cruzeiro do Sul 3 x 1 Atecubanos Ibaté

Mirante 1 x 2 Aracy

Holanda 0 x 6 Atlético Munique

Redenção 1 x 3 Pé na Porta

União Douradense 2 x 1 Jardim Jockey Club

Sanka City 0 x 0 Tijuco Preto

River Plate Ibaté 0 x 0 Atlético Itamaraty

Vila Prado 2 x 2 Zé Bebeu

