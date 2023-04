Oito jogos dão início a Champions Cup em São Carlos

Equipes na Champions Cup mostraram muita determinação - Crédito: Divulgação

A série ouro da ADN Champion Cup teve início neste domingo, com a realização de oito partidas. De acordo com a Liga Desportiva de São Carlos, promotora da competição, foi um verdadeiro show de futebol, com muitos gols e jogadas incríveis. Um bom público compareceu às praças esportivas e prestigiou as partidas consideradas de alto nível.

Um dos destaques da rodada foi a disciplina das equipes. Na partida entre Cruzeiro do Sul e Atlético Munique, por exemplo, não houve nenhum cartão amarelo, mostrando o respeito e a ética dos jogadores, com partida finalizada em 1 a 1. No segundo jogo, no campo de Vila Isabel, empate em 2 a 2 entre Atecubanos e River Plate.

Outro ponto a ser destacado foram as goleadas no estádio Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão. O Juventude não tomou conhecimento do Paulista e venceu por 3 a 0, enquanto o Aracy fez uma excelente apresentação e venceu por 4 a 1 após sair atrás do placar.

No campo do distrito de Água Vermelha, Os Prédios mostrou sua força e passou o trator ao vencer o Romeu Tortorelli por 4 a 0, enquanto o Redenção superou o Sanka City por 2 a 1.

No distrito de Santa Eudóxia, a torcida compareceu em peso e presenciou um clássico entre Mirante e Vila Prado, que terminou empatado em 1 a 1. Na segunda partida, o Juventus de Ibaté mostrou seu poderio e venceu os anfitriões, Mercenários, por 4 a 2.

