Oficinas gratuitas de xadrez voltam a acontecer na USP São Carlos

Oficinas trazem diversão e oportunidade para desenvolver o raciocínio lógico e concentração - Crédito: Praveen Thirumurugan em Unsplash

As noites de quinta-feira vão se tornar mais animadas para quem mora em São Carlos e já sabe ou deseja aprender a jogar xadrez. A partir de 10 de agosto, serão retomadas as oficinas gratuitas que tradicionalmente acontecem no piso 3 da Biblioteca Achille Bassi, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Aberta a todos os interessados, as oficinas de xadrez trazem diversão e oportunidade para desenvolver o raciocínio lógico e a concentração. Para participar, basta comparecer ao piso 3 da Biblioteca nas noites de quinta-feira, a partir das 19 horas. Não é preciso se inscrever antes, e as atividades se estendem até as 21 horas. No local, há tabuleiros e peças disponíveis ao público, mas quem desejar pode trazer os seus.

As oficinas são oferecidas por um grupo de estudantes do Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira (Caaso), sob a coordenação do aluno Vítor Amorim Fróis, que cursa Ciências de Computação no ICMC.

