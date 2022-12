Objetivo/Smec encerra 2022 com 3 títulos e novidade pode ser equipe de base em 2023

Equipe são-carlense esteve entre os finalistas em todos os torneios que participou - Crédito: Zé_Photografy

Para o coordenador Luís Antonio Cordeiro dos Santos, o popular Zé Sérgio, a participação do Objetivo/Smec, equipe de vôlei feminino máster foi repleta de êxito. Afinal, a temporada 2022 termina com a participação em quatro eventos esportivos e a conquista de três títulos (Copa AVS/Smec, Copa AABB e Jogos Regionais), além de um terceiro lugar no Campeonato da APV.

“As metas foram atingidas”, resumiu Zé Sérgio em entrevista ao São Carlos Agora. Para 2023, as expectativas são positivas, uma vez que o time máster irá continuar e pode ser reforçado com atletas da região.

Na entrevista, o dirigente abordou ainda mais dois pontos: a continuidade da Copa AVS/Smec que irá chegar a oitava edição e com a possibilidade de ser ainda mais regionalizada, já que equipes de outras cidades querem competir em São Carlos e a notícia mais auspiciosa para jovens que sonham com a modalidade: a AVS retornar às origens.

A associação foi criada na década de 90 com a finalidade de formar atletas. Em 2022 retornou a escolinha e hoje aproximadamente 200 meninas treinam no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Experiente, Zé Sérgio informou que várias atletas mostram afinidade com a modalidade esportiva e com isso, caso a AVS tenha condições financeiras, deverá montar uma equipe (mirim ou infantil) e retornar ao Campeonato da APV. “Existe essa possibilidade e vamos lutar muito para que isso aconteça”, enfatizou.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Como avalia o ano do Objetivo/Smec? As campanhas atenderam às expectativas?

Zé Sérgio – Sim, atenderam às expectativas em 2022. Dos quatro campeonatos que disputamos foram três títulos e um terceiro lugar. Então considero que foi um ano muito produtivo.

SCA - As jogadoras que estiveram à disposição honraram o nome da associação?

Zé Sérgio - As atletas estiveram um ótimo desempenho, sem lesões sérias. Somente alguns desconfortos musculares e como a AVS esse ano trabalhou com uma fisioterapeuta na quadra facilitou muito as condições físicas das atletas.

SCA - Quantos jogos foram realizados ao longo do ano?

Zé Sérgio - Total foram 31 jogos realizados entre Copa AABB, APV, Copa AVS e Jogos Regionais.

SCA - Para 2023, quais são as expectativas e quais torneios devem competir?

Zé Sérgio - Para 2023 a expectativa é disputar a Copa AABB, Copa AVS/Smec e vamos entrar nos campeonatos master, que tiverem na região. Não pensamos em disputar a categoria adulta pois nossa equipe é formada por atletas másters e com isso força muito a parte física das atletas.

SCA - A ideia é trazer novas jogadoras para deixar o grupo ainda mais competitivo?

Zé Sérgio - A ideia para 2023 e montar uma equipe de base pensando no futuro. Hoje temos a escolinha com mais de 200 crianças e temos atletas em potencial para começar a montar uma equipe de base. Vamos fazer essa seleção no início do ano e também há a possibilidade de atletas da região que queiram fazer parte da equipe AVS.

SCA - Como promotor, como a associação vê a Copa AVS/Smec? Acredita que foi a mais competitiva de todos os tempos?

Zé Sérgio - Sobre a Copa AVS/Smec esse ano foi muito produtiva e de grande nível técnico. Precisamos mesmo é conscientizar os participantes da importância da competição, pois tínhamos os jogos finais já definidos e houve muitos problemas para acontecer. Tentamos ser maleável para que as equipes pudessem fazer as finais, mas infelizmente não funcionou. Então esse ponto tem que ser revisto e colocado em prática. Mas acredito que sim, terá a continuação porque temos até procura de outras cidades querendo participar, devido a boa repercussão que tivemos, o que nos orgulha muita.

SCA - Para 2023 irá ter a oitava edição do torneio regional?

Zé Sérgio – Acredito que este ano foi a copa de melhor nível técnico e sim, a pretensão é fazer a oitava edição. Mas precisamos melhorar em alguns detalhes.

SCA - Considerações finais:

Zé Sérgio - Um ano muito produtivo para a AVS. Conseguimos os títulos que almejamos e uma boa campanha na APV. Não tivemos lesões de atletas graves. Só lamento que poderíamos ter um pouco mais de ajuda financeira, mas com o pouco que tivemos e bem investido conseguimos alcançar no objetivo.

AS FERAS SÃO-CARLENSES

Levantadoras: Carolina Santos, Luciana Rosa, Vania Gonzaga.

Pontas: Ana Cláudia Tavoni, Suellen Pereira, Patrícia Barbosa, Barbara Milani.

Meias: Daniele Hilário, Franciely Costa, Maria Julia Bacarin, Débora Teixeira.

Opostas: Thassiane Peira, Mônica de Paula, Evelaine Domingues, Jezinha dos Santos.

Líberos: Cristina Amaral, Cassia Piscinin, Luana Leão.

Comissão Técnica:

Técnica: Sandra Leão.

Auxiliar: Valcimar do Nascimento.

Fisioterapeutas: Karla Sousa e Deise Dias

Coordenador: Luís Antonio Cordeiro dos Santos (Zé Sérgio)

EM TRÊS TORNEIOS

Exceção à Copa AVS/Smec, a equipe de vôlei feminino são-carlense esteve em três competições regionais e participou de 17 jogos entre Copa AABB, Campeonato da APV e Jogos Regionais. Foram 14 vitórias e 3 derrotas, sendo que venceu 37 sets e perdeu somente 13.

Leia Também