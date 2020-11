Objetivo/InHouse/Smec sofre segunda derrota em casa

Objetivo/InHouse/Smec está em situação delicada no Campeonato da APV - Crédito: Miltinho Marchetti

A exemplo do Agee, o Objetivo/InHouse/Smec também está em situação delicada na fase de classificação do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV). Na tarde de domingo, 1, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, sofreu a segunda derrota em casa, pela fase de classificação. O revés foi para São João da Boa Vista que venceu por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 27/25, 22/25 e 14/25.

A partida foi bem disputada, mas a equipe visitante fez valer o vigor físico e a jovialidade de suas atletas para conquistar o resultado positivo;

“Foi uma partida bem difícil e enfrentamos uma equipe bem nova. Nosso saque não entrou e isso foi fundamental para que nosso jogo não fluísse. Mas estamos de cabeça erguida e vamos trabalhar forte para buscar os resultados positivos”, disse Zé Sérgio, técnico do Objetivo/InHouse/Smec.

Pelo lado sanjoanense, o técnico Maurício não escondia a satisfação por vencer duas partidas em São Carlos em um mesmo dia (pela manhã já havia vencido a Agee) pelo mesmo placar. “Nossas jogadoras estão de parabéns. Venceram duas partidas bem difíceis e só tenho a agradecer o empenho e dedicação de todas”, finalizou.

