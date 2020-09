Objetivo/InHouse/Smec retorna aos treinos e foca estreia na APV

Todo cuidado é pouco: antes de cada treino, aferição da temperatura, máscaras, álcool gel... Atletas praticam o protocolo de segurança - Crédito: Luiz Cordeiro dos Santos

Serão apenas duas semanas. Mas os treinos prometem ser intensos no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Assim será a rotina da equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec que iniciou a preparação para a estreia no Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) que será no dia 13 de outubro, terça-feira, a partir das 20h, contra Araraquara, em casa. Também em seus domínios, enfrenta no sábado, a partir das 15h, a Agee, em um jogo de duas equipes são-carlenses. Posteriormente, dia 24, sábado, às 17h, enfrenta Franca, na casa do adversário.

PRIMEIRO TREINO

Segundo o técnico Zé Sérgio, obedecendo todos os protocolos de segurança, o primeiro treino no retorno às atividades presenciais após cinco meses de atividades caseiras ocorreu na noite de quarta-feira, 23.

“Fiquei surpreso. A maioria das atletas estavam em forma, com um bom condicionamento físico. Fiquei feliz em ver que elas se cuidaram. Entrosamento, o grupo tem. Falta ritmo e definir a equipe base”, disse Zé Sérgio, salientando que serão aproximadamente 15 dias de treinos até a estreia.

Na opinião do treinador, todas as equipes adversárias estão no “mesmo patamar”. O único “senão” ele fez quanto a Araraquara que deverá disputar o torneio adulto com um grupo sub21. “Temos um time experiente e elas, jogadoras jovens e bem rápidas. Mas acredito em uma partida de bom nível técnico”, salientou. “A certeza é que este ano a APV será um torneio de tiro curto para marcar a temporada”, complementou.

VÔLEI DE AREIA

O Objetivo/InHouse/Smec estará presente também no torneio de vôlei de areia da APV e terá como representantes Lucimara e Caroline, além de duas suplentes (Thassiane e Luciana Rosa).

Vai ser a estreia do time nesta modalidade esportiva e a expectativa é de uma boa participação. A estreia será dia 18 de outubro, domingo, em Piracicaba.

COPA AVS/SMEC

Quanto a 6ª Copa AVS/Smec, a realização ainda é dúvida. Zé Sérgio disse que a nenhuma equipe são-carlense retornou aos treinos, porém não está descartado o torneio.

Ele acredita que em outubro deverá entrar em contato com representantes dos times e existe, ainda, a possibilidade de um torneio enxuto para marcar a temporada 2020.

